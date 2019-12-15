Мілевський погуляв Києвом у костюмі Діда Мороза

Агент Артема Мілевського запропонував замовити футболіста на корпоратив в образі Діда Мороза.

Відомий український футболіст Артем Мілевський весело провів час у Києві та розважив фанатів своїм вбранням.

Для прогулянки столицею України Міля вдягнув костюм Діда Мороза з величезною бородою.

– Дід Мороз на корпоратив не потрібен? Якщо потрібен, тоді пишіть у дірект, – підписав фото з Мілевським агент футболіста Олександр Панков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ♣️ Mr. Pankov ♣️ (@mr_pankov_aleksandr_official) 14 Дек 2019 в 11:20 PST



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“Звичайно, треба!”, “Боюся, дорого такий Дід Мороз обійдеться”, “Мілевський, не старій ніколи!”, – коментують світлину фанати.

Як повідомлялося, Мілевський розплакався після того, як його клуб, брестське Динамо, завоював чемпіонство.