Мілевський погуляв Києвом у костюмі Діда Мороза

Агент Артема Мілевського запропонував замовити футболіста на корпоратив в образі Діда Мороза.
Відомий український футболіст Артем Мілевський весело провів час у Києві та розважив фанатів своїм вбранням.
Для прогулянки столицею України Міля вдягнув костюм Діда Мороза з величезною бородою.
– Дід Мороз на корпоратив не потрібен? Якщо потрібен, тоді пишіть у дірект, – підписав фото з Мілевським агент футболіста Олександр Панков.
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“Звичайно, треба!”, “Боюся, дорого такий Дід Мороз обійдеться”, “Мілевський, не старій ніколи!”, – коментують світлину фанати.
Як повідомлялося, Мілевський розплакався після того, як його клуб, брестське Динамо, завоював чемпіонство.
Фото: Sport.tut.by