Український форвард брестського Динамо Артем Мілевський не приховував емоцій після завоювання чемпіонства з командою.

Динамо-Брест в 2-турі чемпіонату Білорусі оформив чемпіонство, обігравши в рідних стінах Вітебськ (1:0).

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Український форвард команди Артем Мілевський не зміг стримати емоцій після перемоги та розплакався.

Також чемпіонами Білорусі у складі Динамо-Брест стали українці Олександр Нойок та Олександр Хобленко, який відзначився переможним голом у ворота Вітебська.

За тур до закінчення чемпіонату клуб з Бреста відірвалися від БАТЕ і вперше з 2005 року в Білорусі змінився чемпіон, до цього чемпіоном був клуб з Борисова.

Нагадаємо, з 1 січня до брестського Динамо приєднається український захисник Євген Хачеріді.

Фото: Sport.tut.by