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Globe Soccer Awards 2019: фінальний список претендентів

Стали відомі фінальні претенденти на нагороду Globe Soccer Awards 2019 від Європейської асоціації клубів (ECA) і Європейської асоціації футбольних агентів (EFAA).

Globe Soccer Awards-2019

29 грудня у Дубаї (ОАЕ) відбудеться церемонія вручення нагород Globe Soccer Awards 2019.

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Напередодні стали відомі фінальні списки претендентів у номінаціях. На нагороду Найкращий футболіст року претендують форвард Ювентуса Криштіану Роналду, захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк, нападник Барселони Ліонель Мессі та форвард Ліверпуля Мохаммед Салах.

За нагороду у номінації Найкраща футболістка року посперечаються американки Меган Рапіно та Алекс Морган, англійка Люсі Бронз та француженка Амандін Анрі.

У номінації Найкращий тренер року представлені: коуч Ліверпуля Юрген Клопп, наставник Аякса Ерік тен Гаг та тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш.

Відкриттям року може стати хавбек Барселони Анссумане Фаті, форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд, вінгер дортмундської Боруссії Джейдон Санчо або півзахисник мадридського Атлетіко Жоау Феліш.

Минулого року найкращим футболістом за версією Globe Soccer Awards став Криштіану Роналду.

Джерело: Globe Soccer Awards

Фото: Getty Images

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