Globe Soccer Awards 2019: фінальний список претендентів

Стали відомі фінальні претенденти на нагороду Globe Soccer Awards 2019 від Європейської асоціації клубів (ECA) і Європейської асоціації футбольних агентів (EFAA).

29 грудня у Дубаї (ОАЕ) відбудеться церемонія вручення нагород Globe Soccer Awards 2019.

Напередодні стали відомі фінальні списки претендентів у номінаціях. На нагороду Найкращий футболіст року претендують форвард Ювентуса Криштіану Роналду, захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк, нападник Барселони Ліонель Мессі та форвард Ліверпуля Мохаммед Салах.

Best Men’s Player of the Year finalists Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah and Virgil van Dijk⁠

⁣⁣⁣⁠ ⁠#CR7 #Messi #Salah #vanDijk #nominees #men pic.twitter.com/0bMYzL6YbV — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 18, 2019

За нагороду у номінації Найкраща футболістка року посперечаються американки Меган Рапіно та Алекс Морган, англійка Люсі Бронз та француженка Амандін Анрі.

Best Women’s Player of the Year finalists Alex Morgan, Lucy Bronze, Megan Rapinoe and Amandine Henry

⁠#AlexMorgan #LucyBronze #LB2 #MeganRapinoe #AmandineHenry pic.twitter.com/m6VdCZGAnN — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 18, 2019

У номінації Найкращий тренер року представлені: коуч Ліверпуля Юрген Клопп, наставник Аякса Ерік тен Гаг та тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш.

Best Coach of the Year finalists Erik Ten Hag, Fernando Santos and Jurgen Klopp

⁣⁣⁣⁠ ⁠#TenHag #FernandoSantos #Klopp #nominees #coach pic.twitter.com/bv91IECoEH — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 18, 2019

Відкриттям року може стати хавбек Барселони Анссумане Фаті, форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд, вінгер дортмундської Боруссії Джейдон Санчо або півзахисник мадридського Атлетіко Жоау Феліш.

Best Revelation Player finalists Ansu Fati, Erling Haaland, Jadon Sancho and Joao Felix

⁣#AnsuFati #Haaland #JS7 #JoaoFelix #nominees #revelation pic.twitter.com/LzXsdF6hy9 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 18, 2019

Минулого року найкращим футболістом за версією Globe Soccer Awards став Криштіану Роналду.

Джерело: Globe Soccer Awards