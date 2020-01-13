Фанати Шеффілда придумали кричалку про роман свого футболіста з порнозіркою

Вболівальники англійського Шеффілд Юнайтед відреагували на ймовірний роман свого форварда Олівера МакБерні з актрисою фільмів для дорослих Еллі Брук.
Фанати клинків придумали спеціальну кричалку, яку присвятили відносинам МакБерні з порнозіркою.
— Олі [кохається] з Еллі Брук, на-на-на-на, – скандували фанати на відео.
Tears in my eyes, what a heroic moment between @oli_mcburnie and @ElleBrookeUK pic.twitter.com/2dGXX6cD6e
— Rossi (@Rossi16_) January 12, 2020
— У мене тепер є своя футбольна кричалка. Не можу повірити, – прокоментувала відео з фанатами Брук.
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Після голу у ворота Вест Гема Еллі пообіцяла футболісту, що він отримає задоволення. У відповідь МакБерні надіслав жінці емодзі з повітряним поцілунком.
Раніше Факти ICTV писали, що американська проповідниця стала порноактрисою.
Фото: Oli McBurnie, Elle Brooke UK