Фанати Шеффілда придумали кричалку про роман свого футболіста з порнозіркою

Вболівальники англійського Шеффілд Юнайтед відреагували на ймовірний роман свого форварда Олівера МакБерні з актрисою фільмів для дорослих Еллі Брук.

Фанати клинків придумали спеціальну кричалку, яку присвятили відносинам МакБерні з порнозіркою.

— Олі [кохається] з Еллі Брук, на-на-на-на, – скандували фанати на відео.

— У мене тепер є своя футбольна кричалка. Не можу повірити, – прокоментувала відео з фанатами Брук.

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Після голу у ворота Вест Гема Еллі пообіцяла футболісту, що він отримає задоволення. У відповідь МакБерні надіслав жінці емодзі з повітряним поцілунком.

Раніше Факти ICTV писали, що американська проповідниця стала порноактрисою.

Фото: Oli McBurnie, Elle Brooke UK