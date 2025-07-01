Виплата 4 500 грн, вступна кампанія і техогляд по-новому: що зміниться з 1 липня

З 1 липня 2025 року в Україні запроваджується новий вид базової соціальної допомоги для підтримки малозабезпечених сімей.

Для українських абітурієнтів розпочинається вступна кампанія до вишів: спочатку реєстрація електронних кабінетів в Єдиній державній базі з питань освіти, а потім подання заяв та документів, яке триватиме з 19 липня до 1 серпня.

Окрім того, з початку місяця діють нові правила техогляду транспортних засобів з обов’язковою повною фото- та відеофіксацією процесу.

Зараз дивляться

Що зміниться для українців з 1 липня 2025 року – перелік змін у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Виплата 4 500 грн з 1 липня: хто може отримати допомогу

Пенсійний фонд у липні запускає експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами, яким запроваджується новий вид базової соціальної допомоги, яка поєднує кілька видів виплат в одну. Триватиме він два роки – до 1 липня 2027-го.

Це передбачено постановою Кабміну від 25 березня 2025 року №371 Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги.

З 1 липня отримати таку виплату зможуть сім’ї, які на дату звернення є отримувачами допомоги:

малозабезпеченим сім’ям;

на дітей одиноким матерям;

на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

А з 1 жовтня до проєкту зможуть долучитися й інші сім’ї, обставини яких відповідають встановленим вимогам та критеріям.

Заяву про намір отримати базову соціальну допомогу та заяву про призначення подає уповноважений представник сім’ї (це повнолітній член родини) в електронній формі через портал Дія або у паперовій формі – до обраного сервісного центру ПФУ.

У заявах зазначаються його особисті, контактні дані, а також інформація про всіх членів сім’ї.

Після перевірки даних через відповідні держреєстри проводиться розрахунок орієнтовного розміру базової соціальної допомоги засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Розмір виплати визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом.

Розмір базової величини для розрахунку становить 4500 грн (100%).

Родини, що відповідають вимогам, можуть отримати:

4 500 грн — на першого члена родини;

3 150 грн (тобто 70%) — для кожного повнолітнього члена сім’ї (на кожного наступного дорослого);

4 500 грн — на дітей до 18 років, а також осіб з інвалідністю I–II груп.

Така допомога призначається на шість місяців з подальшим автоматичним продовженням виплати на час реалізації проєкту.

Пенсії у липні: чи буде підвищення

Для більшості українців пенсії у липні залишаться незмінними.

Надбавки отримають лише ті, хто досяг певного віку:

570 грн – якщо виповнилося 80 років;

456 грн – для осіб від 75 років;

300 грн – для осіб від 70 років.

Крім того, Всесвітня продовольча програма ООН до кінця липня продовжила додаткові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію, а також людей з інвалідністю.

Право на таку допомогу мають лише ті, хто отримує пенсію з усіма доплатами меншу за 3 250 грн на місяць, не отримували жодної іншої виплати (як ВПО чи від міжнародних організацій) з березня 2023 року або проживають на територіях активних або можливих бойових дій у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Чернігівській областях.

Якщо людина отримує, наприклад, 2 700 грн пенсії, то розмір допомоги від ВПП ООН становитиме 550 грн.

При цьому не треба кудись звертатися – вона буде виплачена автоматично.

Тарифи на комуналку з 1 липня 2025

З 1 липня не очікується підвищення тарифів на газ, електроенергію та водопостачання.

Зокрема, за газ переважна більшість українців (98% побутових споживачів – клієнтів Нафтогазу) сплачуватиме 7,96 грн за кубометр, принаймні до кінця квітня 2026 року.

Клієнти інших газопостачальних компаній — від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр.

Вартість електроенергії у липні також не зміниться: основний тариф — 4,32 грн за кВт·год, для власників двозонних лічильників (з 23:00 до 07:00) вдвічі нижчий — 2,16 грн за кВт·год. Ця ціна буде актуальною до листопада.

Щодо водопостачання, зміна тарифів можлива лише на місцевому рівні, оскільки ціни на цю послугу різняться в регіонах.

Перехід на новий стандарт напруги електромереж

В Україні з 1 липня офіційно змінюється стандарт напруги електромережі — 230 вольт замість 220, що передбачено постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У НКРЕКП пояснили, що таким чином у нас почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення.

Одне з ключових нововведень — встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).

– Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори. Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності — електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності, – кажуть у Комісії.

Енергетики запевняють, що зміна стандарту не позначиться на вартості електроенергії, оскільки споживачі сплачують за кількість, а не за напругу в мережі.

Субсидії: що зміниться у липні

У липні 2025 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг продовжать отримувати ті українці, яким ця пільга автоматично перепризначена на період неопалювального сезону, який триває до 30 вересня.

Тобто для більшості отримувачів субсидій нічого не з міниться.

Звертатися з оновленими документами варто лише у разі зміни складу сім’ї, майнового стану або інших важливих обставин – подробиці тут.

Укрпошта оновлює ліміти на виплату готівки

Із 1 липня Укрпошта змінює умови приймання відправлень із післяплатою і запроваджує нові ліміти на виплату готівки у відділенні фізособам:

максимальна сума операцій упродовж одного календарного місяця — 100 тис. грн;

максимальна кількість таких операцій — 10.

Водночас ліміти на післяплату для фізосіб із виплатою на банківську картку були й залишаються такими:

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного дня — 29 999 грн;

максимальна кількість таких операцій за день — 50;

максимальна сума платіжних операцій упродовж календарного місяця — 250 тис. грн;

максимальна кількість таких операцій за місяць — 500.

В Укрпошті вважають, що цього достатньо для будь-якої людини, яка не займається підприємницькою діяльністю.

– Якщо ж ви маєте намір чи вже продаєте товари, варто відкрити ФОП або вибрати іншу легальну форму роботи, – йдеться у повідомленні.

Вступна кампанія 2025: реєстрація кабінетів та подання заяв

1 липня починається реєстрація електронних кабінетів вступників на сайті Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

У Міносвіти пояснили, що він потрібен для подання заяви до обраного вишу, і зауважують, що кабінет учасника НМТ (на сайті Українського центру оцінювання якості освіти) не є електронним кабінетом вступника. Це інша система, призначена лише для участі в тестуванні.

А прийом заяв та документів від вступників починається 19 липня й триватиме до 1 серпня включно (до 18:00).

Максимально можна подати 15 заяв, зокрема п’ять – на бюджет.

Ті, хто має право на вступ за співбесідами, а також вступники на творчі спеціальності, мають також зареєструватися на співбесіди та конкурси: вступ на бюджет — з 3 до 10 липня, на контракт — з 3 до 25 липня.

Окрім того, слід нагадати, що для вступників, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії національного мультипредметного тесту (НМТ), додаткові відбудуться в період з 14 до 25 липня.

Результати основних сесій НМТ буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 4 липня, а додаткових – до 30 липня.

Розширення програми Доступні ліки

З 1 липня 2025 року всі аптеки в Україні мають приєднатися до програми Доступні ліки, інакше втратять ліцензії.

Як пояснили в МОЗ, починаючи з липня всі субʼєкти господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю ліками в аптечних закладах, зобовʼязані укласти відповідний договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Це означає, що тепер отримати ліки безоплатно чи з частковою доплатою за цією програмою можна буде в будь-якій аптеці, а не лише в тих, які розміщені в лікарнях.

Нові вимоги до техогляду: зміни з 1 липня

Нові правила обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, які мають наблизити українське законодавство до стандартів ЄС, набудуть чинності з 1 липня 2025 року.

Найголовніша вимога – це обов’язкова повна фіксація процесу техогляду за допомогою фото- та відеотехніки.

Для її виконання кожна станція технічного контролю має встановити щонайменше дві камери, які фіксують увесь процес техогляду. Якщо ж вони не охоплюють всю процедуру, суб’єкт господарювання має встановити додаткові.

Водночас встановлено чіткі вимоги до якості відео і фото – транспортний засіб має займати не менше 70% площі зображення.

Детальніше про зміни у проходженні техогляду транспорту з 1 липня – у матеріалі на Фактах ICTV.

Платний проїзд для школярів у транспорті Києва з 1 липня

У літній період – із 1 липня до 31 серпня – проїзд школярів та курсантів військових вишів у громадському транспорті Києва сплачується на загальних підставах.

Як і раніше, безоплатний проїзд для цих категорій діє лише під час навчального року, повідомляють у столичній мерії.

Водночас протягом цих двох місяців вони можуть скористатися 75% знижкою на придбання проїзних квитків.

Зокрема, пільговий проїзний на місяць без обмежень поїздок коштує 325 грн, а на другу половину місяця — 162,50 грн.

Є також варіанти проїзних за зниженою ціною на обмежену кількість поїздок — від 46 до 124.

У разі придбання разової поїздки на учнівський квиток знижка у 75% не застосовується.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.