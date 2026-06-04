Україна володіє одними з найбільших покладів кам’яної солі у Європі. Родовища розташовані одразу в кількох регіонах країни, що дозволяє говорити про значний потенціал галузі навіть попри виклики, спричинені війною.

Де найбільші запаси солі в Україні та що відомо про її видобуток, читайте в нашому матеріалі.

Де зосереджено найбільші запаси солі в Україні

Найпотужніші поклади кам’яної солі знаходяться на території Донецької області. Саме тут працювало державне підприємство Артемсіль, яке до початку повномасштабного вторгнення було ключовим виробником солі не лише для України, а й для зовнішніх ринків.

Зараз дивляться

Водночас Донбас не є єдиним регіоном із значними запасами цієї корисної копалини. Великі родовища також розташовані у Прикарпатті, на Закарпатті, у Придніпровському регіоні. Саме ці території сьогодні розглядаються як основа для подальшого розвитку галузі та збільшення внутрішнього виробництва.

Де в Україні добувають сіль після зупинки Артемсолі

Після припинення роботи підприємства Артемсіль через бойові дії держава та бізнес почали шукати альтернативні майданчики для видобутку та переробки солі.

Наразі видобуток солі в Україні пов’язаний із кількома перспективними локаціями. Серед них:

Тереблянське родовище на Закарпатті,

Чорноморський солезавод в Одеській області,

Дрогобицька солеварня на Львівщині, яка є одним із найстаріших соляних підприємств країни.

Окремим напрямком розвитку стала Одеська область, де у 2026 році запрацювало нове сучасне підприємство з виробництва солі.

Що відомо про новий солезавод на Одещині

Після періоду запуску та технічного налагодження Чорноморський солезавод в Одеській області перейшов до стабільного виробничого циклу. Підприємство поступово нарощує обсяги та заявляє про намір зайняти вагому частку українського ринку солі після втрати потужностей Артемсолі.

Як повідомив СЕО компанії Віталій Руденко в інтерв’ю РБК, основна виробнича лінія запрацювала ще з середини травня. Підприємство вже виготовляє харчову сіль різних фракцій і формує продукцію у різних типах пакування — від 25-кілограмових мішків до біг-бегів, а також у насипному вигляді.

За його словами, наразі всі ключові виробничі потужності підприємства введені в роботу, а сам завод переходить у режим безперервного виробництва.

Окремо в компанії наголошують на технологічній особливості виробництва. Чорноморський солезавод став першим в Україні підприємством, яке отримує сіль методом випаровування солоної рідини.

Для запуску виробничого процесу залучалися спеціалісти турецької компанії Salt Plus, які допомагали з технологічним проєктуванням і налаштуванням обладнання.

Важливу роль у становленні виробництва відіграли й українські фахівці. До команди залучили працівників державного підприємства Артемсіль, яке припинило роботу у 2022 році.

Як зазначив Віталій Руденко, нині головний інженер Артемсолі працює на новому заводі, беручи участь у розробці технологічних рішень, інженерному проєктуванні та підборі компаній, здатних забезпечити необхідні технічні рішення для виробництва.

У компанії не приховують, що розглядають завод як одного з майбутніх ключових гравців ринку. Підприємство орієнтується на часткове заміщення імпортної продукції та формування нової виробничої бази після втрати потужностей у Соледарі.

Плани відновлення видобутку на Прикарпатті

Робота над поверненням промислового видобутку триває й в інших регіонах. Зокрема, міський голова Долинської громади Іван Дирів у 2025 році повідомляв про підготовку до відновлення робіт на Долинському родовищі в Івано-Франківській області.

За його словами, тривають необхідні організаційні та технічні процеси, які мають забезпечити повернення до промислового видобутку на одному з найстаріших родовищ країни.

Чому Україна досі залежить від імпорту солі

Попри значні природні ресурси, повністю забезпечити внутрішній ринок власною продукцією поки що не вдається.

Після втрати основних виробничих потужностей у Соледарі Україна була змушена значно збільшити закупівлі солі за кордоном.

Основні поставки надходили з Єгипту та низки інших країн. Водночас причина такої залежності полягає не у дефіциті сировини. Запаси солі в Україні 2026 року залишаються достатніми для забезпечення внутрішніх потреб на багато років вперед.

Головним викликом залишається не пошук нових родовищ, а відновлення та розширення виробничих потужностей. Саме від цього залежить, наскільки швидко видобуток солі в Україні зможе замістити імпорт та повернути країні статус одного з провідних виробників солі у Європі.

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