Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України стало зрозуміло, що правило двох стін не завжди рятує від ураження. Ховатись у ванній, коридорі чи за капітальними стінами — це не гарантія безпеки.

Ракети та дрони вражають велику площу, пробивають перекриття, створюють сильну ударну хвилю, і навіть щільні стіни не завжди захищають.

Найбезпечніший варіант — це спеціальне укриття, яке пристосоване до таких загроз: підвали, сховища, паркінги з товстими бетонними стінами.

Зараз дивляться

Щоб знайти найближче таке місце, існує інтерактивна карта укриттів Львова. Вона допоможе швидко зорієнтуватися і врятувати життя.

Про те, де знайти та як користуватися картою бомбосховищ у Львові, читайте в нашому матеріалі.

Де найближче укриття у Львові та як його знайти

Інтерактивна карта укриттів Львова доступна з будь-якого пристрою, але потрібно мати інтернет. Вона створена для того, щоб швидко знайти найближче укриття та зрозуміти, яке з них доступне.

Як користуватися картою укриттів Львова:

посилання Львівської міської ради Клікніть наабо зайдіть на офіційний сайт

Знайдіть своє місце розташування на карті, використовуючи функцію геолокації, або просто переміщаючи карту.

Збільште масштаб, щоб побачити ближчі укриття.

Натискайте на позначки укриттів, щоб отримати детальну інформацію про них.

На карті укриттів Львова 2026 кожне сховище позначене спеціальним маркером. Якщо натиснути на нього — відкриється детальна інформація про сховище: точна адреса, тип укриття (житловий будинок, навчальний заклад, підвал тощо), а також кількість людей, яку може вмістити приміщення.

Сховища можна знайти на мапі ДСНС.

Якщо ви плануєте йти в укриття, з собою варто взяти найнеобхідніше: документи (паспорт, ідентифікаційний код, медичну картку), мобільний телефон із зарядженим павербанком, воду та щось легке перекусити (батончик, печиво, горіхи), ліхтарик або телефон із функцією ліхтаря, невелику аптечку (знеболювальне, антисептик, бинт), готівку чи банківську картку, теплий одяг або плед, зарядні кабелі, а також особисті ліки, якщо ви їх приймаєте постійно.

За можливості, покладіть усе це в окрему сумку наперед, щоб у разі тривоги не витрачати час на збори.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.