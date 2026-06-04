15 травня 2026 року Україна провела черговий обмін військовополоненими з Росією, в результаті якого додому повернулися 205 українських захисників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, обмін відбувся за формулою 205 на 205 і став черговим кроком у роботі з повернення українців із російського полону.

Факти ICTV дізнавалися, скільки було обмінів полонених під час війни та що відомо про останній обмін.

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Скільки разів були обміни полоненими під час війни

Перший етап обміну 15 травня 2026 року став 74-им від початку повномасштабної війни.

Глава держави зазначив, що серед звільнених є військовослужбовці різних складових Сил оборони України. Додому повернулися бійці Збройних сил України, Військово-Морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Повітряних сил, а також представники Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Більшість із них провели у неволі понад три роки. Значна частина військових потрапила в полон ще під час найважчих боїв 2022 року.

Йдеться, зокрема, про оборонців Маріуполя та легендарної Азовсталі, а також захисників, які виконували бойові завдання на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках.

Серед звільнених також є військовий, який перебував у полоні після захоплення Чорнобильської атомної електростанції на початку повномасштабного вторгнення.

Кількість обмінів полоненими: що відомо про останній

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернув увагу на те, що останній обмін має особливе значення. За його словами, 193 із 205 повернутих українців, тобто близько 95%, перебували в російському полоні ще з 2022 року. Саме тому цей обмін став одним із найважливіших для родин військових, які роками чекали на повернення своїх близьких.

Омбудсмен також повідомив, що серед звільнених є представники десантно-штурмових, механізованих, мотопіхотних підрозділів та морської піхоти. Додому повернулися як рядові та сержанти, так і офіцери. Наймолодшому зі звільнених військових виповнився 21 рік, а найстаршому — 62 роки.

За словами Лубінця, усі військовослужбовці, яких вдалося повернути, були офіційно підтверджені як полонені через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Крім того, двоє захисників зустріли свій день народження саме в день обміну, а ще понад два десятки звільнених святкують або святкуватимуть його протягом травня.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пояснили, що під час формування списків на масштабні обміни одним із головних критеріїв залишається тривалість перебування людини в полоні. Саме тому пріоритет надається військовим, які утримуються російською стороною найдовше.

Також у штабі повідомили, що цього разу вдалося повернути не лише солдатів і сержантів, а й понад пів сотні офіцерів. Окремо наголошується, що серед звільнених є військовослужбовці полку Азов, яких російська сторона погоджується включати до обмінних списків вкрай рідко.

Ще одним важливим результатом обміну стало повернення українського захисника, який був засуджений на території Росії, але згодом помилуваний. Після тривалого перебування в неволі він також зміг повернутися додому.

Українська влада продовжує роботу над звільненням усіх громадян, які залишаються в російському полоні, наголошуючи, що повернення кожного військового та цивільного залишається одним із ключових пріоритетів держави.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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