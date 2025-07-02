Синтія Ніксон з’явилася на публіці у вбранні від українського бренду

Зірка серіалів Секс і місто та І просто так Синтія Ніксон з’явилася на публіці у вбранні від української дизайнерки. Акторка приміряла жакет і сукню бренду Bevza.

Образ Синтії Ніксон

Фото акторки опублікували на офіційній сторінці бренду Bevza в Instagram. Зазначається, що Синтія Ніксон обрала білий жакет навхрест за 30 500 гривень та сукню з бахромою Maryna.

Свій образ зірка серіалу Секс і місто доповнила туфлями-човниками темно-синього кольору та сумочкою в тон.

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Синтія Ніксон не вперше обирає одяг та аксесуари від Bevza. У травні цього року на прем’єрі нового сезону серіалу І просто так акторка з’явилася у накидці вільного крою з кристалами.

У лютому 2024 року Синтія відвідала ефір ранкового шоу телеканалу CBS у костюмі пастельного відтінку та у сережках українського бренду.

Світові знаменитості дедалі частіше підтримують українських дизайнерів. Нещодавно Бейонсе з’явилася на сцені у шубі від бренду Cultnaked. Раніше артистка неодноразово красувалася у вбранні від модельєра Івана Фролова.

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