Колишній гравець Манчестер Юнайтед Ерік Кантона отримав роль у французькому серіалі Le Voyageur.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Ерік Кантона у французькому серіалі Le Voyageur зіграв колишнього поліцейського на ім’я Томас Барескі, який намагається знайти вбивцю.

В серіалі Кантона бігає по лісу голяком, зваблює матір зниклої дівчинки та подорожує на своєму міні-автобусі Францією.

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Це не перша роль Кантона у кіно після завершення кар’єри футболіста. Раніше 53-річний Ерік регулярно брав участь у зйомках реклам та серіалах.

Режисером серіалу Le Voyageur виступила француженка Стефані Мура. Окрім Кантона до акторського складу увійшли Одрі Дана, Жиль Коен та Клод Перрон.

У серпні 2019 року на церемонії врученні нагород від УЄФА Кантона отримав спеціальну премію президента організації і ошелешив гостей церемонії своєю промовою. Зокрема, реакція володарів Золотих м’ячів Ліонеля Мессі та Криштіану Роналду була безцінною.