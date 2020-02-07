Футболісти Ліверпуля отримають майже €5 млн у випадку перемоги в АПЛ

У випадку чемпіонства в англійській Прем’єр-лізі футболісти Ліверпуля отримають бонус у розмірі майже €5 млн (понад 4 млн фунтів стерлінгів).

Підопічні Юргена Клоппа знаходяться на шляху до першого за 30 років чемпіонства в АПЛ, яке вони можуть оформити вже наступного місяця. Наразі мерсисайдці лідирують з гандикапом у 22 очки від найближчого переслідувача.

Усі гравці, які в цьому сезоні грали у Прем’єр-лізі, отримають право на бонус, який буде виплачуватися згідно зі шкалою їхніх виступів. Мінімальний бонус гравця складе трохи більше €150 тис.

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Головний тренер команди Юрген Клопп теж не залишиться без бонусу. Зокрема, в його новому контракті, який німець підписав до 2024 року, міститься пункт про бонусні виплати в разі чемпіонства.

Ліверпулю залишається здобути шість перемог, щоб оформити чемпіонство в АПЛ.

Нагадаємо, Ліверпуль завдяки автоголу пройшов до 1/8 фіналу Кубка Англії.