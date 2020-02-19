У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Аталанта зіграє з Валенсією. Матч пройде 19 лютого у Мілані на стадіоні Сан-Сіро.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5. Интернет і на російському телеканалі Матч Футбол.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Для бергамасків та кажанів це буде перша зустріч у єврокубках. У 2017 році вони зустрічалися в рамках товариського матчу, в якому перемогу здобула італійська команда.

Матч-відповідь команд відбудеться 10 березня у Валенсії на стадіоні Месталья.

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