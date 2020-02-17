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Факти / Спорт

Де дивитися Тоттенгем — РБ Лейпциг

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Тоттенгем Готспур зіграє з РБ Лейпциг. Матч пройде 19 лютого у Лондоні на Тоттенгем Готспур Стедіум.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5 і на російському телеканалі Матч ТВ.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Для шпор та биків це буде перша зустріч на офіційному рівні. Також клуби ніколи не зустрічалися в товариських матчах.

Матч-відповідь команд відбудеться 10 березня у Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена.

Також Факти ICTV розповідали, де подивитися матч Аталанта – Валенсія в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: Dreamstime

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