У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Тоттенгем Готспур зіграє з РБ Лейпциг. Матч пройде 19 лютого у Лондоні на Тоттенгем Готспур Стедіум.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5 і на російському телеканалі Матч ТВ.

Читайте: Тоттенгем — РБ Лейпциг: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Для шпор та биків це буде перша зустріч на офіційному рівні. Також клуби ніколи не зустрічалися в товариських матчах.

Матч-відповідь команд відбудеться 10 березня у Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена.

Також Факти ICTV розповідали, де подивитися матч Аталанта – Валенсія в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.