Тоттенгем Готспур у середу, 19 лютого, проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому шпори на стадіоні Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні зіграють проти німецького РБ Лейпциг. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Жозе Моурінью. На перемогу Тоттенгема приймають ставки з коефіцієнтом 2.33. Успіх німецького клубу оцінюють в 3.10. Нічийний результат зустрічі — 3.50.

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Це буде перша зустріч команд в історії. Раніше вони не зустрічалися ні в товариських, ні в офіційних матчах.

На стадії групового етапу поточного розіграшу ЛЧ бики посіли першу сходинку в одному квартеті з французьким Ліоном, а Тоттенгем поступився у своїй групі першою сходинкою Баварії.

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Фото: RB Leipzig