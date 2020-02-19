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Факти / Спорт

Тоттенгем — РБ Лейпциг: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Тоттенгем Готспур у середу, 19 лютого, проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому шпори на стадіоні Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні зіграють проти німецького РБ Лейпциг. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Жозе Моурінью. На перемогу Тоттенгема приймають ставки з коефіцієнтом 2.33. Успіх німецького клубу оцінюють в 3.10. Нічийний результат зустрічі — 3.50.

Читайте: Де дивитися Тоттенгем — РБ Лейпциг

Це буде перша зустріч команд в історії. Раніше вони не зустрічалися ні в товариських, ні в офіційних матчах.

На стадії групового етапу поточного розіграшу ЛЧ бики посіли першу сходинку в одному квартеті з французьким Ліоном, а Тоттенгем поступився у своїй групі першою сходинкою Баварії.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозами букмекерів на матч Аталанта – Валенсія в рамках 1/8 фіналу ЛЧ.

Фото: RB Leipzig

Фото: Dreamstime

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