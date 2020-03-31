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Це занадто рано: Трент розсмішив Клоппа під час ранкової сесії з йоги

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп та футболісти червоних попри ізоляцію продовжують проводити спільні тренування, але через відеозв’язок.

У вівторок футболісти мерсисайдців зібралися у відеочаті на ранкову сесію з йоги.

Окрім Клоппа були присутні капітан команди Джордан Хендерсон, футболісти Жоел Матіп, Вірджил Ван Дейк, Алекс Окслейд-Чемберлен, Такумі Мінаміно, Джеймс Мілнер, а ось Ендрю Роберсон загадково зник. Шотландець підключився до сесії, але замість нього усі бачили пустий будинок.

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Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд, підключившись до чату пожартував:

—Це занадто рано, друзі, – сказав Трент.

У відповідь Юрген Клопп зазначив, що Трент приєднався вчасно.

Відповідним роликом поділився офіційний акаунт Ліверпуля у Twitter. У фіналі ролику мерсисайдці вчергове нагадали, що під час карантину важливо залишатися вдома.

Нагадаємо, всі матчі англійської Прем’єр-ліги призупинили до 30 квітня.

Джерело: Daily Mail

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