Це занадто рано: Трент розсмішив Клоппа під час ранкової сесії з йоги

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп та футболісти червоних попри ізоляцію продовжують проводити спільні тренування, але через відеозв’язок.

У вівторок футболісти мерсисайдців зібралися у відеочаті на ранкову сесію з йоги.

Окрім Клоппа були присутні капітан команди Джордан Хендерсон, футболісти Жоел Матіп, Вірджил Ван Дейк, Алекс Окслейд-Чемберлен, Такумі Мінаміно, Джеймс Мілнер, а ось Ендрю Роберсон загадково зник. Шотландець підключився до сесії, але замість нього усі бачили пустий будинок.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд, підключившись до чату пожартував:

У відповідь Юрген Клопп зазначив, що Трент приєднався вчасно.

Checking in before the squad yoga session

At the moment, life is different in many ways. Keep in touch and stay active together with friends and family pic.twitter.com/RpBQrFbRSf

— Liverpool FC (@LFC) March 31, 2020