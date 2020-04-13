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Факти / Спорт

Чемпіонат Англії можуть дограти на Вемблі

Футбольна асоціація Англії обрала лондонську арену Вемблі, а також стадіон у Національному футбольному центрі FA в Бертоні-на-Тренті (графство Стаффордшир) пріоритетними майданчиками для завершення АПЛ.

На стадіоні Вемблі відмінний стан газону, який дозволить щодня приймати кілька матчів. Зазначається, що ігри відбудуться без глядачів, але будуть транслюватися у прямому ефірі.

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Проведення матчів на цих аренах дозволить мінімізувати пересування Англією футболістів, офіційних осіб та представників ЗМІ.

За словами голови Асоціації європейських клубів Ларса-Крістера Олссона, сезон АПЛ хочуть відновити до вересня, адже влітку 2021 року має пройти чемпіонат Європи з футболу.

Раніше повідомлялося, що футболістів, тренерський штаб, офіційних осіб, співробітників та ЗМІ, які будуть присутні на матчі, тестуватимуть на коронавірус.

Пізніше виконавчий директор одного з клубів АПЛ розповів, що тестування проходимуть лише ті гравці, які матимуть симптоми захворювання.

Нині у Великій Британії 84 279 випадки зараження коронірусом, з яких 10 612 осіб померли.

Джерело: The Times

Фото: Dreamstime

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