Клуби АПЛ ухвалили рішення про відновлення тренувань

Клуби англійської Прем’єр-ліги одноголосно проголосували за відновлення тренувального процесу після паузи, що виникла через пандемію коронавірусу.

З 19 травня клуби повернуться до тренувань на своїх базах. Заняття проходитимуть у малих групах, дотримуючись соціальної дистанції.

— Здоров’я та благополуччя всіх учасників є пріоритетом АПЛ, а безпечне повернення до тренувань – це покроковий процес, – йдеться в заяві.

Тепер АПЛ спільно з гравцями, тренерами та клубами продовжить розробляти медичний протокол для тренувань з повним контактом.

Чемпіонат Англії призупинили 13 березня через пандемії Covid-19. Учасники чемпіонату Англії відіграли лише 29 турів з 38.

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У понеділок міністр цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту Великої Британії Олівер Дауд заявив, що національний чемпіонат можуть відновити у червні.

Нагадаємо, чемпіонат Шотландії з футболу завершили достроково.

Джерело: Premier League