PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Селтік – чемпіон, але Швед без медалі: у Шотландії завершили чемпіонат

Чемпіонат Шотландії з футболу завершили достроково, хоча команди ще не зіграли вісім турів.

За підсумками сезону-2019/20 чемпіоном Шотландії визнали Селтік з Глазго.

Читайте: Повний безлад! Джеррард звинуватив босів шотландської ліги у тиску на клуби

На зборах представників клубів всі 12 команд були одностайні, що сезон не вдасться завершити.

Підсумкову таблицю змоделювали за принципом середньої кількості очок за гру, у підсумку у лізі відбулося єдина зміна у положенні команд до паузи, що пов’язана із ситуацією з коронавірусом, – шоста та сьома команди помінялися місцями.


Мар’ян Швед, який захищає кольори Селтіка, не отримає чемпіонської медалі, оскільки для цього необхідно взяти участь у 25% матчів, а 22-річний українець вийшов на поле лише один раз.

До шотландського Чемпіоншипу вилетів Хартс, а Селтік оформив дев’ятий титул поспіль – у команди Ніла Леннона 13 очок переваги над Рейнджерс Стівена Джеррарда.

Для Селтіка це вже 51 чемпіонство, а ось на рахунку Рейнджерс – 54.

Нагадаємо, у Франції також достроково завершили сезон, а чемпіоном країни визнали ПСЖ.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх