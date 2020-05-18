Чемпіонат Шотландії з футболу завершили достроково, хоча команди ще не зіграли вісім турів.
За підсумками сезону-2019/20 чемпіоном Шотландії визнали Селтік з Глазго.
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На зборах представників клубів всі 12 команд були одностайні, що сезон не вдасться завершити.
Підсумкову таблицю змоделювали за принципом середньої кількості очок за гру, у підсумку у лізі відбулося єдина зміна у положенні команд до паузи, що пов’язана із ситуацією з коронавірусом, – шоста та сьома команди помінялися місцями.
THIS is how the league was won… #9INAROW Champions for a reason!
Our Way, Our Nine, Our Time. #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/Du0wWNJJ5w
— Celtic Football Club (from) (@CelticFC) May 18, 2020
Мар’ян Швед, який захищає кольори Селтіка, не отримає чемпіонської медалі, оскільки для цього необхідно взяти участь у 25% матчів, а 22-річний українець вийшов на поле лише один раз.
До шотландського Чемпіоншипу вилетів Хартс, а Селтік оформив дев’ятий титул поспіль – у команди Ніла Леннона 13 очок переваги над Рейнджерс Стівена Джеррарда.
Для Селтіка це вже 51 чемпіонство, а ось на рахунку Рейнджерс – 54.
Нагадаємо, у Франції також достроково завершили сезон, а чемпіоном країни визнали ПСЖ.