Чемпіонат Шотландії з футболу завершили достроково, хоча команди ще не зіграли вісім турів.

За підсумками сезону-2019/20 чемпіоном Шотландії визнали Селтік з Глазго.

На зборах представників клубів всі 12 команд були одностайні, що сезон не вдасться завершити.

Підсумкову таблицю змоделювали за принципом середньої кількості очок за гру, у підсумку у лізі відбулося єдина зміна у положенні команд до паузи, що пов’язана із ситуацією з коронавірусом, – шоста та сьома команди помінялися місцями.

— Celtic Football Club (from) (@CelticFC) May 18, 2020