Україна та ЄС домовились про нові умови поглибленої зони вільної торгівлі

Європейська комісія та Україна досягли принципової домовленості щодо оновлення положень поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ) у червні 2025 року.

Про це повідомили на сайті Європейської комісії.

Україна та ЄС погодили оновлення умов вільної торгівлі

– Ми раді повідомити, що комісія та Україна досягли принципової домовленості щодо перегляду нашої двосторонньої угоди про вільну торгівлю після завершення консультацій. Ця угода відкриває нову главу в торговельних відносинах між Україною та ЄС, – заявив єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович.

За його словами, нова редакція угоди передбачає довгострокові та взаємовигідні умови для експортерів, бізнесу та фермерів обох сторін, а також сприятиме інтеграції України до єдиного ринку ЄС.

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Документ також містить зобов’язання України поступово наблизити свої стандарти сільськогосподарського виробництва до європейських до 2028 року, що відповідає курсу України на вступ до ЄС.

Раніше в Єврокомісії повідомили, що після завершення дії торговельного безвізу з 6 червня запроваджені перехідні заходи повернуть українських експортерів до тарифних квот із певними преференціями. Ці заходи діятимуть до завершення переговорів і підписання нової редакції угоди, яка закріпить довгострокові умови торгівлі між Україною та ЄС, включаючи подальшу лібералізацію.

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