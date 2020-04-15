Трагедія на Хіллсборо: як загинули 96 людей у жахливій тисняві

Жахлива трагедія на стадіоні Хіллсборо 15 квітня 1989 року стала однією з найстрашніших в історії британського футболу. 94 вболівальники клубу Ліверпуль були задавлені на смерть на стадіоні клубу Шеффілд Венсдей – Хіллсборо — під час півфінального матчу Кубка Англії проти Ноттінгем Форест. Пізніше померли ще двоє постраждалих.

Трагедія на Хіллсборо

15 квітня 1989 року у Шеффілді на стадіоні Хіллсборо у півфіналі Кубка Англії зустрічалися Ноттінгем Форрест та Ліверпуль. Гра мала початися о 15.00. Через дорожні роботи частина фанатів мерсисайдців дісталася арени лише за 20 хвилин до стартового свистка.

— Гра почалася, а трибуна вболівальників Ліверпуля була практично порожньою, – згадував один з фанатів Ноттінгема.

Біля турнікетів утворилася тиснява, тому поліція вирішила відкрити центральні ворота і запускати вболівальників без перевірки квитків. У підсумку на центральній трибуні арени опинилося майже 5 тис. вболівальників. Люди потрапили у пастку — з трьох сторін вони були огороджені сіткою, а з четвертої на них тиснув потік людей. У лічені секунди ті, хто був у перших рядах, були притиснуті до металевих прутів огорожі.

Поліцейські на чолі з Девідом Дакенфілдом розцінили тисняву, як початок заворушень і просто вишикувалися перед забором, де розгорталася жахлива трагедія.

Вболівальники з сусідніх секторів намагалися допомогти тим, хто опинився у пастці — їх перетягували на верхні яруси і через бар’єри між секторами. Фанатам вдалося виламати хвіртку і вони кинулися на поле. Однак правоохоронці намагалися перекрити цей потік.

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О 15:06 гру зупинили, коли стало зрозуміло, що багатьом необхідна медична допомога. Очевидці викликали медиків, однак Дакенфілд заборонив доступ карет швидкої на поле після 15:15. У підсумку, з 44 екіпажів медиків лише 14 відвезли постраждалих.

У тисняві на Хіллсборо загинуло 96 осіб. Наймолодшою жертвою став 10-річний Джон-Пол Джилхулі – двоюрідний брат майбутнього капітана Ліверпуля Стівена Джеррарда, а найстаршим став 67-річний Джерард Барон, який теж був братом гравця Ліверпуля Кевіна Барона.

Розслідування трагедії

Через кілька днів після трагедії газета The Sun вийшла зі статтею з заголовком Правда, в якій журналісти стверджували, що причиною загибелі людей стали п’яні фанати Ліверпуля, які прорвалися на трибуну.

Мерсисайд занурився у траур на місяці та роки і був у люті. Газету перестали купувати, і вже як 30 років у Ліверпулі The Sun має найнижчі, майже нульові продажі. А через 28 років після трагедії, клуб Ліверпуль заборонив журналістам видання відвідувати свої матчі та усі клубні заходи.

Проведене на державному рівні розслідування винних у трагедії не виявило. Поліцейські при дачі показань вигороджували один одного і заявляли, що якби вони не пустили вболівальників на трибуну, то жертв було б в рази більше. Судовий розгляд справи тривав кілька років, поки не звільнили від відповідальності за станом здоров’я поліцейського Дакенфілда, який віддавав усі накази.

View this post on Instagram A post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc) on Apr 14, 2020 at 4:00pm PDT

Пізніше з усіх англійських стадіонів прибрали огорожі між полем та трибунами та відмовилися від стоячих місць.

Через 21 рік після трагедії під тиском родичів загиблих уряд створив комісію з розслідування трагедії.

26 квітня 2016 року суд присяжних ухвалив, що загиблі стали жертвами неправомірних дій поліції Південного Йоркшира.