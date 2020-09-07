Бій Ломаченко – Лопес відбудеться: контракт підписано

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і володар титулу IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) підписали контракт на бій.
Про це повідомляє Top Rank.
Очікується, що поєдинок відбудеться в ніч з 17 на 18 жовтня.
???? “???????????????? ???????????????? ???????????? ????????????????????????????????.”
???? “???????????????? ???????????????? ???????????? ????????????????????????????????.”
✅ ???????????????????????????????????? ????????????????????????. ✍️
Stay tuned for the #LomaLopez official details tomorrow … and more ???? pic.twitter.com/EDWdtgV4nX
— Top Rank Boxing (@trboxing) September 7, 2020
Пізніше сам Ломаченко підтвердив у Facebook, що контракт на бій дійсно підписано.
Читайте: Усик та Ломаченко у топ-5 найкращих боксерів сучасності за версією The Ring
Чому бій Ломаченко – Лопес міг зірватися
Об’єднавчий бій міг зірватися через фінансове сторони питання і невдоволення Лопеса.
Як повідомили ЗМІ, Василь Ломаченко пожертвував частиною свого гонорару, щоб допомогти укласти угоду з Лопесом.
За проведення майбутнього поєдинку український боксер отримає $3,25 млн, а Лопес – $1,5 млн.
У разі успіху Ломаченко завоює статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.