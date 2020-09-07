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Факти / Спорт

Бій Ломаченко – Лопес відбудеться: контракт підписано

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і володар титулу IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) підписали контракт на бій.

Про це повідомляє Top Rank.

Очікується, що поєдинок відбудеться в ніч з 17 на 18 жовтня.

Пізніше сам Ломаченко підтвердив у Facebook, що контракт на бій дійсно підписано.

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Чому бій Ломаченко – Лопес міг зірватися

Об’єднавчий бій міг зірватися через фінансове сторони питання і невдоволення Лопеса.

Як повідомили ЗМІ, Василь Ломаченко пожертвував частиною свого гонорару, щоб допомогти укласти угоду з Лопесом.

За проведення майбутнього поєдинку український боксер отримає $3,25 млн, а Лопес – $1,5 млн.

У разі успіху Ломаченко завоює статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Фото: Getty Images

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