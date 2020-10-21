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Факти / Спорт

Шахтар обіграв Реал у Мадриді в Лізі чемпіонів, забивши 3 м’ячі в першому таймі

Реал Мадрид — Шахтар – 2:3

Реал Мадрид: Куртуа, Менді, Мілітао, Варан, Марсело, Модріч, Каземіро, Вальверде, Асенсіо, Йовіч, Родріго.

Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко, Антоніо, Майкон, Тете, Марлос, Соломон, Дентінью.

Голи: Тете, 29 Варан, 33 (ав.) Соломон, 42 – Модрич, 54 Жуніор Вінісіус, 59

Мадридський Реал приймав донецький Шахтар в рамках матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21. Зустріч пройшла у Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано та завершилася з рахунком 3:2 на користь гірників.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Реал Мадрид – Шахтар, де зібрали усі найцікавіші моменти гри у Мадриді.

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