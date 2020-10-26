Шахтар у вівторок, 27 жовтня, проведе матч в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21, в якому підопічні Луїша Каштру на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти міланського Інтера. Початок матчу о 19.55.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Антоніо Конте. На перемогу Інтера приймають ставки з коефіцієнтом 1.83. Успіх українського клубу оцінюють в 4.30. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

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На те, що нерадзуррі першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.58, а на гірників — 2.37.

Матч довірили судити болгарській бригаді арбітрів на чолі із рефері Георгієм Кабаковим. Йому асистуватимуть його співвітчизники: Мартін Маргарітов і Діян Валків. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Волєн Чинков.

Востаннє команди зустрічалися в очному протистоянні у серпні 2020 року в рамках 1/2 фіналу Ліги Європи. Тоді донецький клуб розгромно поступився міланцям з рахунком 5:0. Гра проходила у Дюссельдорфі на Меркур-Шпіль-арена.

В іншому матчі квартету В менхенгладбахська Боруссія прийме на Боруссія-Парк мадридський Реал. Гра розпочнеться о 22.00.

Фото: FC Shakhtar