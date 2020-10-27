У матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2002/21 донецький Шахтар прийматиме міланський Інтер. Зустріч відбудеться 27 жовтня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 19.55 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5. Интернет і на російських телеканалах Матч Премьер і Матч! Футбол 2.

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Це буде четверта зустріч команд в історії. Вперше команди зустрілися в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2005/06. Та гра завершилася перемогою неррадзурі з рахунком 2:0.

Востаннє команди зустрічалися у минулому розіграші Ліги Європи, а гра завершилася розгромною поразкою підопічних Луїша Каштру з рахунком 5:0.

В іншому матчі квартету В менхенгладбахська Боруссія прийме на Боруссія-Парк мадридський Реал. Гра розпочнеться о 22.00.

Фото: FC Shakhtar