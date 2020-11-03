Шахтар — Боруссія М – 0:6

Шахтар: Трубін, Додо, Хочолава, Тайсон (Мораес, 46), Марлос (Коваленко 46), Маркос Антоніо (Алан Патрік, 46), Тете, Корнієнко, Соломон, Майкон (Степаненко, 69), Бондар.

Боруссія М: Зоммер, Бенсебаіні, Гінтер, Крамер, Лайнер (Ланг, 82), Нойхаус, Плеа (Траоре, 82), Хофманн (Лазаро, 75), Тюрам, Штіндль (Вольф, 69), Ельведі (Янчке, 82).

Голи: Плеа, 8, 26 Бондар (ав.), 17 Бенсебаіні, 44 Штіндль, 65

Донецький Шахтар приймав менхенгладбахську Боруссію у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася у Києві на стадіоні НСК Олімпійський і завершилася розгромною поразкою гірників з рахунком 6:0.

Рахунок у матчі вже на восьмій хвилині відкрив Алассан Плеа, який пробив в один дотик і м’яч залетів у дальній кут воріт господарів поля.

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Лошата подвоїли рахунок у матчі менш ніж за десять хвилин. Крістоф Крамер отримав пас від партнера у штрафному майданчику, після чого влучив у ногу Валерія Бондаря – м’яч змінив траєкторію та залетів у сітку воріт по центру рикошетом від захисника гірників.

На 26-й хвилині Плеа оформив дубль, потужно пробивши під поперечку воріт Анатолія Трубіна. За хвилину до завершення першого тайму Рамі Бенсебаіні відправив четвертого м’яча у ворота Шахтаря.

Після перерви Луїш Каштру провів потрійну заміну, але ситуації це не дуже змінило – гладбахці продовжили контролювати м’яч та грати першим номером. На 65-й хвилині зустрічі підопічні Марко Розе вколотили п’ятий м’яч у ворота гірників. Цього разу відзначився капітан команди Ларс Штіндль, який пробив низом у правий кут воріт.

Шостий м’яч гірникам забив Плеа, оформивши хет-трик. Французький форвард отримав м’яч від Тюрама та з ходу пробив у нижній кут воріт. Лайнсмен спершу зафіксував офсайд, але арбітр матчу після перегляду відеоповтору зарахував взяття воріт.

У турнірній таблиці квартету В Боруссія М тепер має п’ять пунктів, а у Шахтаря залишилося чотири.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар — Боруссія Менхенгладбах, де зібрали найяскравіші моменти зустрічі.