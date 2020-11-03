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Листопад, 03 в 20:01
Шахтар — Боруссія М – 0:6: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Шахтар та Боруссія Менхенгладбах зійдуться 3 листопада на стадіоні НСК Олімпійський у Києві в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21.
Для команд це буде друга очна зустріч. Єдиний раз команди зустрічалися у товариському матчі у 2009 році. Тоді перемогу з рахунком 3:0 святкував донецький клуб.
Читайте: Де дивитися Шахтар — Боруссія М у Лізі чемпіонів
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Марко Розе. На перемогу Боруссії приймають ставки з коефіцієнтом
2.08. Успіх українського клубу оцінюють в 3.40. Нічийний результат зустрічі — 3.80.
Зустріч у Будапешті довірили нідерландській бригаді арбітрів на чолі з рефері
Сердаром Гезюбююком. Йому допомагатимуть співвітчизники: Йост ван Зейлен та Йохан Балдер. Четвертий арбітр матчу – Аллард Ліндхут.
Текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Боруссія Менхенгладбах розпочнеться ближче до стартового свистка, який
має пролунати о 19.55.
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21:33
-
03 листопада
Заміна
Потрійна заміна у Боруссії: замість Ельведі, Плеа і Лайнера вийшли Янчке, Траоре і Ланг.
21:30
-
03 листопада
ГОООЛ!
Плеа оформлює хет-трик і робить рахунок 0:6.
Тюрам відпасував в центр штрафного на хід Плеа, який з ходу відправив м’яч в ближній нижній кут воріт! Лайнсмен спочатку зафіксував офсайд, але після перегляду VAR гол зарахував!
21:25
-
03 листопада
Заміна
21:24
-
03 листопада
Корнієнко лівим флангом увірвався в штрафну гостей, але далеко від себе відпустив м’яч.
21:23
-
03 листопада
Трубін вийшов з воріт і забрав м’яч в руки, перервавши подачу у воротарський Шахтаря.
21:21
-
03 листопада
Заміна
Штіндль пішов, замість нього з’явився Вольф.
21:20
-
03 листопада
Заміна
Степаненко вийшов замість Майкона.
21:15
-
03 листопада
ГОООЛ!
Ларс Штіндль доводить рахунок до непристойного – 0:5!
Трубін невдало ввів м’яч в гру, далі відбулося перехоплення у штрафному, далі Плеа і Хофман у дві передачі вивели Штіндля на удар з вигідної позиції, а той не схибив!
21:14
-
03 листопада
Жовта картка
Манор Соломон грубо сфолив на Хофманні і заробив жовту картку.
21:12
-
03 листопада
Ляйнер на швидкості рвався до штрафної гірників, але втратив м’яч у дриблінгу.
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