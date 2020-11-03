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Шахтар — Боруссія М – 0:6: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Шахтар — Боруссія М – 0:6: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Шахтар та Боруссія Менхенгладбах зійдуться 3 листопада на стадіоні НСК Олімпійський у Києві в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21.

Для команд це буде друга очна зустріч. Єдиний раз команди зустрічалися у товариському матчі у 2009 році. Тоді перемогу з рахунком 3:0 святкував донецький клуб.

Читайте: Де дивитися Шахтар — Боруссія М у Лізі чемпіонів

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Марко Розе. На перемогу Боруссії приймають ставки з коефіцієнтом 2.08. Успіх українського клубу оцінюють в 3.40. Нічийний результат зустрічі — 3.80.

Зустріч у Будапешті довірили нідерландській бригаді арбітрів на чолі з рефері Сердаром Гезюбююком. Йому допомагатимуть співвітчизники: Йост ван Зейлен та Йохан Балдер. Четвертий арбітр матчу – Аллард Ліндхут.

Текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Боруссія Менхенгладбах розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.55.

З початку З кінця
Пряма трансляція
21:33 - 03 листопада
Заміна

Потрійна заміна у Боруссії: замість Ельведі, Плеа і Лайнера вийшли Янчке, Траоре і Ланг.

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Х
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21:30 - 03 листопада
ГОООЛ!

Плеа оформлює хет-трик і робить рахунок 0:6.

Тюрам відпасував в центр штрафного на хід Плеа, який з ходу відправив м’яч в ближній нижній кут воріт! Лайнсмен спочатку зафіксував офсайд, але після перегляду VAR гол зарахував!

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Х
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21:25 - 03 листопада
Заміна

Лазаро змінив Хофманна.

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Х
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21:24 - 03 листопада

Корнієнко лівим флангом увірвався в штрафну гостей, але далеко від себе відпустив м’яч.

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Х
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21:23 - 03 листопада

Трубін вийшов з воріт і забрав м’яч в руки, перервавши подачу у воротарський Шахтаря.

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Х
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21:21 - 03 листопада
Заміна

Штіндль пішов, замість нього з’явився Вольф.

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Х
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21:20 - 03 листопада
Заміна

Степаненко вийшов замість Майкона.

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Х
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21:15 - 03 листопада
ГОООЛ!

Ларс Штіндль доводить рахунок до непристойного – 0:5!

Трубін невдало ввів м’яч в гру, далі відбулося перехоплення у штрафному, далі Плеа і Хофман у дві передачі вивели Штіндля на удар з вигідної позиції, а той не схибив!

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Х
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21:14 - 03 листопада
Жовта картка

Манор Соломон грубо сфолив на Хофманні і заробив жовту картку.

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Х
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21:12 - 03 листопада

Ляйнер на швидкості рвався до штрафної гірників, але втратив м’яч у дриблінгу.

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Х
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