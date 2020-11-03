Шахтар та Боруссія Менхенгладбах зійдуться 3 листопада на стадіоні НСК Олімпійський у Києві в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21.

Для команд це буде друга очна зустріч. Єдиний раз команди зустрічалися у товариському матчі у 2009 році. Тоді перемогу з рахунком 3:0 святкував донецький клуб.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Марко Розе. На перемогу Боруссії приймають ставки з коефіцієнтом 2.08. Успіх українського клубу оцінюють в 3.40. Нічийний результат зустрічі — 3.80.

Зустріч у Будапешті довірили нідерландській бригаді арбітрів на чолі з рефері Сердаром Гезюбююком. Йому допомагатимуть співвітчизники: Йост ван Зейлен та Йохан Балдер. Четвертий арбітр матчу – Аллард Ліндхут.

Текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Боруссія Менхенгладбах розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.55.