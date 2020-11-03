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Де дивитися Шахтар — Боруссія М у Лізі чемпіонів

У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2002/21 донецький Шахтар прийматиме менхенгладбахську Боруссію. Зустріч відбудеться 3 листопада у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 19.55 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5.Интернет та російських Матч Премьер та Матч! Футбол 2.

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У повторі гру можна буде переглянути о 2.40 та 11.20 на каналі Футбол 2, а також о 16.50 на Футбол 1.

Це буде друга гра команд в історії. До цього вони зустрічалися у 2009 році у товариському матчі, який завершився перемогою гірників з рахунком 3:0.

В іншому матчі квартету В мадридський Реал на стадіоні Альфредо Ді Стефано прийме міланський Інтер. Гра розпочнеться о 22.00.

Фото: FC Shakhtar

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