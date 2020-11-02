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Факти / Спорт

Шахтар — Боруссія М: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Шахтар у вівторок, 3 листопада, проведе матч в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21, в якому підопічні Луїша Каштру на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти Боруссії Менхенгладбах. Початок матчу о 19.55.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Марко Розе. На перемогу Боруссії приймають ставки з коефіцієнтом 2.25. Успіх українського клубу оцінюють в 3.05. Нічийний результат зустрічі — 3.80.

Читайте: Ліга чемпіонів-2020/21: календар та результати матчів

На те, що лошата першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.76, а на гірників — 2.07.

Матч довірили судити нідерландській бригаді арбітрів на чолі із рефері Сердаром Гезюбююком. Йому асистуватимуть співвітчизники: Йост ван Зейлен та Йохан Балдер. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Аллард Ліндхут.

Команди зустрічалися одна з одною лише один раз – у 2009 році в рамках товариського матчу, який завершився впевненою перемогою донецького клубу з рахунком 3:0. Голами тоді відзначилися Гладкий, Кастільо та Селезньов.

В іншому матчі квартету В мадридський Реал на стадіоні Альфредо Ді Стефано прийме міланський Інтер. Гра розпочнеться о 22.00.

Фото: FC Shakhtar 

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