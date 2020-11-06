У центральному матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги сезону-2020/21 київське Динамо зустрінеться із донецьким Шахтарем. Зустріч відбудеться 8 листопада у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 17.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі 2+2.

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Обидві команди є учасника поточного розіграшу Ліги чемпіонів і обидві зазнали поразки у матчі третього туру групового етапу. У вівторок Шахтар у Києві розгромно поступився менхенгладбахській Боруссії (0:5), а Динамо у середу на Камп Ноу мінімально програло каталонській Барселоні (2:1).

Після восьмого туру Динамо є беззаперечним лідером УПЛ, маючи в активі 20 очок. Донецький клуб – другий із 16 пунктами.

На гру гірники вийдуть з подвійною мотивацією – реабілітуватися за поразку від німців в ЛЧ та скоротити гандикап у турнірній таблиці завдяки перемозі в українському класико.