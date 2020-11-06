Київське Динамо у неділю, 8 листопада, зустрінеться з донецьким Шахтарем в рамках матчу дев’ятого туру української Прем’єр-ліги-2020/21. Зустріч пройде у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок матчу о 17.00 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 2.10. Успіх біло-синіх оцінюють в 3.20. Нічийний результат зустрічі — 3.85.

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На те, що гірники першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.68, а на підопічних Мірчи Луческу — 2.11.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі із рефері Катериною Монзуль. Їй асистуватимуть Марина Стрелецька та Олександра Ардашева. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Анастасія Романюк. Арбітр VAR – Микола Баклан, а його асистенти – Володимир Висоцький та Віктор Швецов.

Після восьмого туру Динамо є беззаперечним лідером УПЛ, маючи в активі 20 очок. Донецький клуб – другий із 16 пунктами.

Фото: FC Dynamo Kyiv, FC Shakhtar Donetsk