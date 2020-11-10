Футболіст Вулвергемптона Кілман заявив, що готовий грати за збірну України

Захисник англійського Вулвергемптона Макс Кілман припустив, що у майбутньому виступатиме за збірну України або Росії через своє коріння.

23-річний гравець вовків народився у Лондоні та має українське коріння з боку матері та російське — з боку батька. Тому футболіст заявив, що “залишає двері відкритими для обох варіантів із національних команд”.

— Коли я був молодшим, я інколи гостював у Москві і чимало часу проводив у Києві, де досі живе рідня моєї матері. Нині вся родина батька переїхала до Нью-Йорка. Моя російська мова не ідеальна, але я все ще можу нею спілкуватися, – розповів Кілман в інтерв’ю BBC.

Кілман є вихованцем футбольних академій Фулгема та Джиллінгема. У 2018 році гравець підписав професійний контракт із Вулвергемптоном. В АПЛ Кілман дебютував 4 травня 2019 року, вийшовши на заміну на останній хвилині матчу проти Фулгема.

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До Вулвергемптона Кілман виступав за Мейденгед Юнайтед із Національної ліги. Також Макс став першим футболістом із 2008 року після Кріса Смоллінга, хто перейшов до клубу АПЛ із нижчих ліг Англії.

У минулому році він зіграв за вовків в 11 матчах, завершивши рік 90-хвилинами у матчі проти Ліверпуля на Енфілді у 20 турі англійської Прем’єр-ліги сезону-2019/20.

Реакція тренерського штабу на слова Кілмана

Перед товариським матчем збірної України з командою Польщі головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко зізнався, що дивиться за грою Кілмана.

— Так ми слідкуємо за ним, але для того, щоб грати за національну збірну йому треба отримати український паспорт, – заявив Шевченко.

Товариська гра польської та української збірних відбудеться у Хожуві на Сілезькому стадіоні. Факти ICTV розповідали, де можна подивитися гру Польща – Україна.