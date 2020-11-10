Збірна України розпочала тренувальний збір перед товариським матчем проти Польщі та двох виїзних ігор у Лізі націй проти Німеччини та Швейцарії.

Перед стартом тренувального табору футболісти, тренери та технічний персонал синьо-жовтих здали ПЛР-тести. За винятком захисника київського Динамо Дениса Попова усі тести показали негативні результати.

Також не допоможуть збірній захисник Шахтаря Віктор Корнієнко, який отримав ушкодження зв’язок лівого гомілкостопу у матчі проти Динамо, та форвард Коньяспору Артем Кравець, який зазнав ушкодження привідного м’яза.

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На зміну голкіперу Георгію Бущану, який інфікувався коронавірусом, наставник синьо-жовтих Андрій Шевченко викликав двох воротарів Юрія Паньківа та Дмитра Різника. Всього у розпорядженні головного тренера 25 виконавців.











Усик відвідав тренування збірної України на запрошення Шевченка / 3 фотографии

Перед вечірнім тренуванням на стадіоні ім. Баннікова у Києві Шевченко зробив сюрприз для команди, запросивши на тренування українського боксера Олександра Усика.

Колишній абсолютний чемпіон у важкій вазі побажав синьо-жовтим успіху у найближчих матчах, а футболісти привітали Усика з нещодавньою перемогою над британцем Дереком Чісорою.

— У збірної попереду три важливі гри. Я поспілкувався з хлопцями у роздягальні. Коли вони вийшли на поле, я знаю, що їх не слід відволікати, я спілкувався з Андрієм Миколайовичем. Бажаю їм лише перемоги, хорошої гри і боротися до кінця, не даючи нікому спуску. Наші хлопці всі сильні і дуже хочеться бачити їхню перемогу, – сказав Усик.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Юрій Паньків (Олександрія), Дмитро Різник (Ворскла).

Андрій Пятов (Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Юрій Паньків (Олександрія), Дмитро Різник (Ворскла). Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Ілля Забарний (Динамо), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Ілля Забарний (Динамо), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — Динамо), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем Юнайтед, Англія).

Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — Динамо), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем Юнайтед, Англія). Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Жуніор Мораес (Шахтар).

Збірна України 11 листопада зіграє проти команди Польщі в рамках товариського матчу. Далі на синьо-жовтих чекає два виїзних поєдинки у Лізі націй – проти Німеччини (14 листопада) та Швейцарії (17 листопада).