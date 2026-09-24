У Києві знешкодили нездетоновану бойову частину російської балістичної ракети, яку російські війська запустили під час нічної атаки. Небезпечний фрагмент із масивним вибуховим зарядом виявили на відкритій місцевості в Дарницькому районі.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Знешкодження балістичної ракети у Києві

За даними поліції, нездетонований боєприпас вагою 227 кілограмів становив смертельну загрозу для мешканців столиці та навколишньої інфраструктури.

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Фахівці вибухотехнічної служби главку поліції Києва провели складну операцію:

професійно перевели бойову частину ракети у безпечний стан;

за допомогою спеціальної техніки вилучили її з місця падіння;

транспортували боєприпас для подальшого знищення на спеціальному полігоні за межами міста.

У поліції зазначили, що під час останньої комбінованої ракетно-дронової атаки РФ вибухотехніки працювали також на інших об’єктах у різних районах Києва, де були зафіксовані влучання або падіння уламків.

Фахівці ретельно обстежували території на наявність нездетонованих засобів ураження, а також виявляли та ідентифікували фрагменти російських ракет і безпілотників.

Крім безпосереднього захисту населення від вибухонебезпечних предметів, ця робота є важливою частиною процесу документування воєнних злочинів РФ. Зібрані слідчими та оперативниками фрагменти озброєння поповнюють доказову базу злочинів окупантів проти цивільного населення України.

У ніч на 24 вересня лунали потужні вибухи в Києві під час російської атаки балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу столиці є загиблі та постраждалі люди.

Через атаку РФ пошкоджено пологовий будинок та триповерхова адміністративна будівля, а також зруйнований приватний будинок.

Крім цього, пошкоджено Свято-Покровський храм у Києві внаслідок російського обстрілу.

Фото : Нацполіція

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