Атака на Київ: знешкоджено нездетоновану бойову частину балістичної ракети
У Києві знешкодили нездетоновану бойову частину російської балістичної ракети, яку російські війська запустили під час нічної атаки. Небезпечний фрагмент із масивним вибуховим зарядом виявили на відкритій місцевості в Дарницькому районі.
Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.
Знешкодження балістичної ракети у Києві
За даними поліції, нездетонований боєприпас вагою 227 кілограмів становив смертельну загрозу для мешканців столиці та навколишньої інфраструктури.
Фахівці вибухотехнічної служби главку поліції Києва провели складну операцію:
- професійно перевели бойову частину ракети у безпечний стан;
- за допомогою спеціальної техніки вилучили її з місця падіння;
- транспортували боєприпас для подальшого знищення на спеціальному полігоні за межами міста.
У поліції зазначили, що під час останньої комбінованої ракетно-дронової атаки РФ вибухотехніки працювали також на інших об’єктах у різних районах Києва, де були зафіксовані влучання або падіння уламків.
Фахівці ретельно обстежували території на наявність нездетонованих засобів ураження, а також виявляли та ідентифікували фрагменти російських ракет і безпілотників.
Крім безпосереднього захисту населення від вибухонебезпечних предметів, ця робота є важливою частиною процесу документування воєнних злочинів РФ. Зібрані слідчими та оперативниками фрагменти озброєння поповнюють доказову базу злочинів окупантів проти цивільного населення України.
У ніч на 24 вересня лунали потужні вибухи в Києві під час російської атаки балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу столиці є загиблі та постраждалі люди.
Через атаку РФ пошкоджено пологовий будинок та триповерхова адміністративна будівля, а також зруйнований приватний будинок.
Крім цього, пошкоджено Свято-Покровський храм у Києві внаслідок російського обстрілу.