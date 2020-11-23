У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2002/21 київське Динамо прийматиме каталонську Барселону. Зустріч відбудеться 24 листопада у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру можна буде подивитися на російському каналі Матч! Футбол 1.

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У повторі гру можна буде переглянути 25 листопада о 2.40 та 11.20 на каналі Футбол 2, а також об 16.50 на Футбол 1.

Це буде десята гра команд в історії. Востаннє вони зустрічалися цього місяця на Камп Ноу у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Тоді домашню перемогу з рахунком 2:1 здобув каталонський клуб.