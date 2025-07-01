Скандал через сандалі: Prada закидають культурну апропріацію

Італійський модний дім Prada потрапив у скандал після показу в Мілані, де моделі продефілювали у шкіряних сандалях, що нагадують традиційні Колхапурі-чапали – автентичне індійське взуття з Колхапура.

Публіку обурило те, що бренд не вказав походження дизайну сандалів, що спричинило звинувачення у культурній апропріації.

Реакція Індії – претензії до Prada

Після показу Торгово-промислова палата Махараштри подала офіційну скаргу від імені тисяч виробників сандалів з Колхапура. Президент палати Лаліт Ганді зазначив, що взуття Prada має сильну схожість із традиційними шкіряними сандалями, які у 2019 році отримали офіційне підтвердження походження з Колхапура як унікальний регіональний продукт.

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Сандалі, виготовлені з буйволячої шкіри, мають характерну плетену Т-подібну застібку й використовуються як фермерами, так і підприємцями. Їхня історія сягає XII століття.

Відповідь Prada на звинувачення

У листі до палати керівник напряму корпоративної соціальної відповідальності Prada Лоренцо Бертеллі зазначив, що модель перебуває на “початковому етапі дизайну”, і висловив готовність до “змістовного діалогу” з індійськими ремісниками.

– Ми визнаємо, що ці сандалі натхненні традиційним індійським взуттям ручної роботи з багатовіковою історією, – йдеться у зверненні.

Цей випадок став приводом для ширших дискусій про те, як модна індустрія використовує чужу спадщину без компенсації її авторам.

– В Індії такі сандалі коштують близько $12, водночас Prada продає їх за понад $800. Індійські ремісники втрачають, поки глобальні бренди заробляють на нашій культурі, – заявив голова корпорації RPG Group Харш Гоенка.

Попри обурення, деякі експерти вважають, що скандал може привернути увагу молоді до традиційної індійської моди. Засновниця бренду Needledust Шірін Манн заявила, що сандалі довго не сприймалися в Індії як частина “престижного” сегмента, однак тепер ситуація може змінитися.

Після показу Prada, за даними Google Trends та місцевих медіа, зросла кількість пошукових запитів щодо автентичного взуття, помітно зріс й інтерес покупців.

Джерело : The Guardian

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