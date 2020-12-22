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Факти / Спорт
Наташа Тарчевська |

Матч переграють: Наполі оскаржив технічну поразку від Ювентуса

Футбольний клуб Наполі здобув перемогу у суді, оскарживши технічну поразку від Ювентуса на початку жовтня.

Зазначається, що Ювентус та Наполі все ж зіграють на одному полі, а неаполітанцям повернуть втрачене очко.

Матч третього туру Серії А проти Ювентус – Наполі мав відбутися 4 жовтня в Турині.

У той же час регіональна служба охорони здоров’я заблокувала виїзд Наполі через спалах Covid-19 серед гравців.

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Усі спроби перенести зустріч завершилися невдачею: тоді представництво Серії А заявляло, що що підстав для перенесення гри немає.

Водночас команда Наполі здобула технічну поразку.

Технічна поразка України у матчі проти Швейцарії

17 листопада повинен був відбутися гра між Швейцарією та Україною у рамках Ліги націй УЄФА 2020/21.

Через коронавірус у декількох українських гравців зустріч не відбулася, а Україні було зараховано технічну поразку.

Наразі сторони обмінюються письмовими поданнями. А днями абітражний суд в Лозанні зареєстрував апеляцію УАФ проти УЄФА.

Склад суддів призначать найближчими днями, однак дата розгляду справи поки не визначена.

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