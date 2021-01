Мінськ позбавили права проведення ЧС-2021 із хокею. Тихановська назвала це перемогою

Під час засідання Міжнародної федерації хокею (IIHF) вирішили скасувати проведення чемпіонату світу з хокею у 2021 році у Мінську.

Відповідне рішення ухвалили після закликів європейських країн відібрати у Білорусі турнір через політичну ситуацію у країні.

Нове місце турніру визначать згодом. На нього претендують Латвія, а також спільне проведення турніру у Латвії та Словаччині або Данії та Латвії.

Рада IIHF зазначила, що нині неможливо забезпечити безпеку команд, глядачів та офіційних осіб під час турніру у Білорусі.

Мінськ мав прийняти змагання разом із Ригою у період із 21 травня до 6 червня.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала рішення IIHF перемогою та зазначила, що білоруси не збираються грати із злочинцями.

Також вона подякувала білоруській діаспорі за те, що ті виходили на пікети до штаб-квартири IIHF та спонсорів чемпіонату Škoda та Nivea, які відмовилися підтримувати фінансово турнір через порушення прав людини у Білорусі.

We’ve been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG

— ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) January 16, 2021