Мінськ позбавили права проведення ЧС-2021 із хокею. Тихановська назвала це перемогою

Під час засідання Міжнародної федерації хокею (IIHF) вирішили скасувати проведення чемпіонату світу з хокею у 2021 році у Мінську.

Відповідне рішення ухвалили після закликів європейських країн відібрати у Білорусі турнір через політичну ситуацію у країні.

Нове місце турніру визначать згодом. На нього претендують Латвія, а також спільне проведення турніру у Латвії та Словаччині або Данії та Латвії.

Рада IIHF зазначила, що нині неможливо забезпечити безпеку команд, глядачів та офіційних осіб під час турніру у Білорусі.

Мінськ мав прийняти змагання разом із Ригою у період із 21 травня до 6 червня.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала рішення IIHF перемогою та зазначила, що білоруси не збираються грати із злочинцями.

— Сьогодні рада IIHF оголосила про перенесення чемпіонату світу з хокею. Це перемога, бо не буде додаткової хвилі репресій заради зачистки міста перед ЧС. Це перемога, тому що у Лукашенка не вийшло зробити вигляд, ніби у нього все під контролем. Це перемога, тому що білоруси домоглися свого – і зробили це разом. Це перемога кожного білоруса, який знає, що хокей – це гра, і білоруси не збираються грати зі злочинцями. Ось що відбувається, коли люди об’єднуються. Я вірю, що разом ми здатні звільнити політв’язнів і не дати перетворити нашу країну в “табір”, – зазначила Тихановська.

Також вона подякувала білоруській діаспорі за те, що ті виходили на пікети до штаб-квартири IIHF та спонсорів чемпіонату Škoda та Nivea, які відмовилися підтримувати фінансово турнір через порушення прав людини у Білорусі.

— Ми пишалися бути партнером Міжнародної федерації хокею (IIHF) протягом 28 років. Але ми також поважаємо всі права людини і сприяємо їх дотримання, – заявила чеська компанія 16 січня у Twitter.

We’ve been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG — ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) January 16, 2021

Президент Федерації хокею Швеції Андерс Ларссон назвав рішення про перенесення турніру з Мінська “єдиним правильним”, а очільник Федерації хокею Латвії Айгарс Калвітіс заявив, що Латвія здатна самостійно провести турнір.

Остаточне рішення щодо господаря ЧС-2021 з хокею ухвалять не пізніше наступного понеділка.

Джерело: IIHF