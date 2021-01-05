І скріпи не допомогли: реакція на розгром Росії від Канади на МЧС з хокею

У першому півфінальному матчі на молодіжному чемпіонаті світу із хокею 2021 року збірна Канади завдала розгромної поразки команді Росії із рахунком 5:0.
Зустріч відбулася у канадському Едмонтоні на арені Роджерс Плейс за пустих трибун.
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У складі переможців закинутими шайбами відзначилися Алекс Ньюхук, Коннор МакМайкл, Кол Перфетті, Брейден Шнайдер та Ділан Козенс.
Така поразка підірвала російську мережу – хокейні вболівальники уїдливо коментували розгром, а публічні особи в РФ не могли підібрати слів.
Зокрема, співак Лев Лещенко дуже емоційно відреагував на сухий розгром.
— Як так можна? Отже, немає ніякої хокейної школи. Молодь – це ж наша зміна. Так і будемо за рахунок іноземців весь час грати, – сказав артист.
Казахський тренер Юрій Новіков вважає, що канадці зім’яли росіян.
— Це трагедія, психологічний удар для вболівальників, для хлопців. Канадці нас просто зім’яли , вони були сильнішими, і функціонально бігали швидше, точніше передавали шайбу.
Колишній воротар НХЛ Олександр Фомічев зрівняв російських хокеїстів зі станом людей, які випили снодійного.
— Це страшний сон, наші хлопці вийшли на гру неготовими. Відчуття, ніби снодійного випили перед грою, були загальмовані.
Не були поблажливими до збірної Росії і користувачі соцмереж, які нещадно іронізували над поразкою від канадців.
— Вчора пропаганда ТБ крутила матч молодіжки Канада-Росія (0:6) за 2011 рік, назвавши його матчем століття. Цікаво, вчорашній матч, де нам напхали 5:0 як довго буде тепер крутитися і називатися?
Вчера пропагандаТВ крутила матч молодежки Канада-Россия (0:6) от 2011 года, назвав его матчем века.Интересно, вчерашний матч, где нам напихали 5 в ноль как долго будет теперь крутиться и называться?
— Oleg_Konikov (@okonikedet) January 5, 2021
— Хокей теж все. Росія – Канада 0:5.
Хоккей тоже усе! Россия- Канада 0:5. pic.twitter.com/Y5gHueoOQu
— Микола- Читаю взаимно (@YbinzrPur) January 5, 2021
— І скріпи не допомогли. Канада – Росія – 5:0.
И скрепы не помогли..
Канада Россия 5:0 https://t.co/cZzytslLqj
— Андрей Колесников (@Andru211276) January 5, 2021
— Який біль, який біль. Канада – Росія 5:0.
…какая боль,Канада-россия пять ноль… pic.twitter.com/FchmbJ0exB
— Dragon (@skorpionru20121) January 5, 2021
— Доброго ранку, Аргентина!
“Доброе” утро, “Аргентина”! #РоссияКанада #КанадаРоссия #мчм #мчм2021
— FCSM_HCSM (@fcsm_hcsm) January 5, 2021
— Росія програла Канаді в фіналі молодіжного ЧС з хокею. Який біль: Канада – Росія 5:0. І в цьому Навальний винен? Чи ні, напевно це все пандемія? Ні… британські спецслужби та українська розвідка завадили Росії виграти.
Россия проиграла Канаде в финале молодежного ЧМ по хоккею. Какая боль: Канада Россия 5:0. И в этом Навальный виноват? Или нет, наверно это все пандемия? Нет… британские спецслужбы и Украинская разведка помешали россии выиграть. pic.twitter.com/WuulR0ym1u
— Democrat Illuminat (@Alhimikon) January 5, 2021
— Який біль, який біль, Канада – Росія 5:0! Канадці навіть не встигли спітніти. Легкий спаринг перед фіналом з США.
Какая боль, какая боль, Канада – Россия 5:0! Канадцы даже не успели вспотеть. Лёгкий спарринг перед финалом с США.
— Северный абориген 97%Жыве Беларусь! (@kalmar563) January 5, 2021
У фіналі турніру в Едмонтоні зійдуться збірні Канади та США. Американці у своєму півфінальному поєдинку вирвали перемогу у команди Фінляндії – 4:3.
У матчі за третє місце зійдуться Росія та Фінляндія. Обидва матчі заплановані на 6 січня. Матч за третє місце розпочнеться в 00.30 за київським часом, а фінал о 4.30 ранку.