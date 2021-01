Минск лишили права проведения ЧМ-2021 по хоккею. Тихановськая назвала это победой

Во время заседания Международной федерации хоккея (IIHF) решили отменить проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Минске.

Соответствующее решение приняли после призывов европейских стран отобрать у Беларуси турнир из-за политической ситуации в стране.

Новое место турнира определят позже. На него претендуют Латвия, а также совместное проведение турнира в Латвии и Словакии или Дании и Латвии.

Совет IIHF отметил, что в настоящее время невозможно обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц во время турнира в Беларуси.

Минск должен был принять соревнования вместе с Ригой в период с 21 мая по 6 июня.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановськая назвала решение IIHF победой и отметила, что белорусы не собираются играть с преступниками.

Также она поблагодарила белорусскую диаспору за то, что те выходили на пикеты под штаб-квартиру IIHF и спонсоров чемпионата Škoda и Nivea, которые отказались поддерживать финансово турнир из-за нарушения прав человека в Беларуси.

We’ve been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG

— ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) January 16, 2021