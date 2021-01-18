Минск лишили права проведения ЧМ-2021 по хоккею. Тихановськая назвала это победой

Во время заседания Международной федерации хоккея (IIHF) решили отменить проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Минске.

Соответствующее решение приняли после призывов европейских стран отобрать у Беларуси турнир из-за политической ситуации в стране.

Новое место турнира определят позже. На него претендуют Латвия, а также совместное проведение турнира в Латвии и Словакии или Дании и Латвии.

Совет IIHF отметил, что в настоящее время невозможно обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц во время турнира в Беларуси.

Минск должен был принять соревнования вместе с Ригой в период с 21 мая по 6 июня.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановськая назвала решение IIHF победой и отметила, что белорусы не собираются играть с преступниками.

— Сегодня совет IIHF объявил о переносе чемпионата мира по хоккею. Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради зачистки города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего — и сделали это вместе. Это победа каждого белоруса, который знает, что хоккей — это игра, и белорусы не собираются играть с преступниками. Вот что происходит, когда люди объединяются. Я верю, что вместе мы способны освободить политзаключенных и не дать превратить нашу страну в “лагерь”, — отметила Тихановськая.

Также она поблагодарила белорусскую диаспору за то, что те выходили на пикеты под штаб-квартиру IIHF и спонсоров чемпионата Škoda и Nivea, которые отказались поддерживать финансово турнир из-за нарушения прав человека в Беларуси.

— Мы гордились быть партнером Международной федерации хоккея (IIHF) в течение 28 лет. Но мы также уважаем все права человека и способствуем их соблюдению, — заявила чешская компания 16 января в Twitter.

We’ve been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG — ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) January 16, 2021

Президент Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон назвал решение о переносе турнира из Минска “единственным правильным”, а глава Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что Латвия способна самостоятельно провести турнир.

Окончательное решение, кто примет ЧМ-2021 по хоккею примут не позднее следующего понедельника.

Источник: IIHF