Центральний захисник англійського Вулвергемптона Макс Кілман виявив бажання грати за національну збірну України з футболу.

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, між Кілманом та Українською асоціацією футболу існує певний контакт.

— 5 березня Андрій Шевченко має оголосити склад на найближчий збір і цікаво, чи там вже опиниться прізвище Макса Кілмана, – сказав Циганик.

23-річний англієць народився у Лондоні та має українське коріння з боку матері та російське — з боку батька.

Кілман є вихованцем футбольних академій Фулгема та Джиллінгема. У 2018 році він підписав контракт із Вулвергемптоном. В АПЛ Кілман дебютував 4 травня 2019 року у матчі проти Фулгема.

Сам футболіст вже припускав, що у майбутньому може поповнити лави синьо-жовтих.

У листопаді 2020 року перед товариською грою проти Польщі наставник збірної Андрій Шевченко розповів, що тренерський штаб слідкує за Кілманом, але щоб грати за національну збірну йому треба отримати український паспорт.

Наприкінці березня збірна України стартує у відборі на чемпіонат світу 2022 року. 23 березня синьо-жовті зіграють зі збірною Франції у Парижі, а потім проведуть дві домашні зустрічі проти Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31 березня).

Джерело: Циганик LIVE