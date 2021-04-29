Футболіст збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко увійшов до команди тижня турніру за підсумками перших півфіналів Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21.

У матчі проти французького ПСЖ на Парк де Пренс Зінченко вийшов на заміну на 61-й хвилині, коли його команда поступалася у рахунку минулорічному фіналісту турніру 1:0.

Вже за три хвилини після появи на полі після розіграшу кутового українець отримав м’яча та віддав гольовий пас на капітана містян Кевіна Де Брюйне.

А менш ніж за десять хвилин алжирський гравець Сіті Ріяд Марез забив переможний гол.

Окрім Зінченка до команди тижня Ліги чемпіонів потрапили ще чотири гравці клубу з Манчестера: голкіпер Едерсон, хавбеки Ілкай Гюндоган, Кевін Де Брюйне та Ріяд Марез.