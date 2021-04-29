PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Зінченко потрапив до команди тижня Ліги чемпіонів

Александр Зинченко

Футболіст збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко увійшов до команди тижня турніру за підсумками перших півфіналів Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21.

У матчі проти французького ПСЖ на Парк де Пренс Зінченко вийшов на заміну на 61-й хвилині, коли його команда поступалася у рахунку минулорічному фіналісту турніру 1:0.

Вже за три хвилини після появи на полі після розіграшу кутового українець отримав м’яча та віддав гольовий пас на капітана містян Кевіна Де Брюйне.

А менш ніж за десять хвилин алжирський гравець Сіті Ріяд Марез забив переможний гол.

Окрім Зінченка до команди тижня Ліги чемпіонів потрапили ще чотири гравці клубу з Манчестера: голкіпер Едерсон, хавбеки Ілкай Гюндоган, Кевін Де Брюйне та Ріяд Марез.

Цікаво, що Зінченко став першим після Андрія Шевченка українцем, який відзначився результативними діями у півфіналі Ліги чемпіонів.

Читайте
Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над ПСЖ у Парижі

Андрію Шевченку востаннє таке вдалося 16 років тому, коли він у 2005 році у футболці Мілану забив нідерландському ПСВ на цій же стадії.

В іншому матчі 1/2 фіналу у Мадриді Реал приймав англійський Челсі. Зустріч відбулася на стадіоні Альфредо ді Стефано і завершилася нічийним рахунком 1:1. За синіх відзначився Крістіан Пулішич, а за галактикос – Карім Бензема.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка