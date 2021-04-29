Футболіст збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко увійшов до команди тижня турніру за підсумками перших півфіналів Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21.
У матчі проти французького ПСЖ на Парк де Пренс Зінченко вийшов на заміну на 61-й хвилині, коли його команда поступалася у рахунку минулорічному фіналісту турніру 1:0.
Вже за три хвилини після появи на полі після розіграшу кутового українець отримав м’яча та віддав гольовий пас на капітана містян Кевіна Де Брюйне.
А менш ніж за десять хвилин алжирський гравець Сіті Ріяд Марез забив переможний гол.
Окрім Зінченка до команди тижня Ліги чемпіонів потрапили ще чотири гравці клубу з Манчестера: голкіпер Едерсон, хавбеки Ілкай Гюндоган, Кевін Де Брюйне та Ріяд Марез.
С Зинченко и Бензема
Команда недели по итогам первых матчей 1/2 финала #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/TDmahie3R3
— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 29, 2021
Цікаво, що Зінченко став першим після Андрія Шевченка українцем, який відзначився результативними діями у півфіналі Ліги чемпіонів.
Андрію Шевченку востаннє таке вдалося 16 років тому, коли він у 2005 році у футболці Мілану забив нідерландському ПСВ на цій же стадії.
В іншому матчі 1/2 фіналу у Мадриді Реал приймав англійський Челсі. Зустріч відбулася на стадіоні Альфредо ді Стефано і завершилася нічийним рахунком 1:1. За синіх відзначився Крістіан Пулішич, а за галактикос – Карім Бензема.