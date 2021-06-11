Збірна України у неділю, 13 червня, проведе перший матч групового етапу у квартеті С на Євро-2020, в якому підопічні Андрія Шевченка на стадіоні Йоган Кройф Арена в Амстердамі зіграють проти збірної Нідерландів.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Франка де Бура. На перемогу збірної Нідерландів приймають ставки з коефіцієнтом 1.68. Успіх синьо-жовтих оцінюють у 6.10. Нічийний результат зустрічі — 3.70.

На те, що помаранчеві першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.53, а на підопічних Андрія Шевченка — 3.15. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 9.0.

Це буде третя зустріч команд в історії і перша на офіційному рівні. Раніше збірні зустрічалися двічі у товариських матчах. Перша гра завершилася розгромною перемогою нідерландців з рахунком 3:0, а в останньому матчі, що відбувся у 2010 році команди розписали бойову нічию 1:1.

Факти ICTV також пропонують ознайомитися з детальним розкладом матчів групового етапу Євро-2020 та складами усіх груп.

Фото: Getty Images, УАФ