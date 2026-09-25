Наближаються останні вихідні вересня, і після помітного похолодання українці знову отримають нагоду насолодитися теплою осінньою погодою. Температура дещо підвищиться, а сонця в багатьох регіонах буде достатньо для прогулянок і відпочинку просто неба.

Тож чи повернеться тепло та коли чекати бабиного літа, Факти ICTV дізнавалися у синоптиків.

Чи прийде бабине літо в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко вважає, що бабине літо вже поступово заходить в Україну. Вона розповіла на своїй сторінці у Facebook, що 26 та 27 вересня в більшості областей буде комфортна осіння погода з температурою вдень +17…+22 °C.

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Ночі залишатимуться значно прохолоднішими, +7…+11 °C, тому вранці та ввечері без теплого одягу вже не обійтися.

Характер погоди на вихідних буде переважно антициклональним. Це означає більше сонця, мінливу хмарність, а в окремих регіонах — ранкові тумани та серпанки.

Повністю сухими вихідні будуть не всюди. У суботу невеликі дощі можливі на заході, а в неділю опади прогнозують на сході. Проте вони матимуть локальний характер і не змінять загальної картини теплої осінньої погоди.

У Києві на 26 та 27 вересня Діденко прогнозує до +19 °C вдень. Вранці та ввечері температура становитиме близько +10…+12 °C, істотних опадів у столиці не очікується.

Синоптикиня розповіла, чи буде тепло у жовтні. Вона зазначила, що тепла погода з сонцем збережеться і на початку жовтня.

Чи буде потепління у вересні

Фахівчиня Українського гідрометцентру Оксана Скляр у коментарі для Фактів ICTV також підтвердила тенденцію до підвищення температури після нинішнього похолодання.

Найближчі вихідні, 26-28 вересня, у більшості областей пройдуть під впливом підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів не очікується. Водночас на півдні 26 вересня можливі дощі, а 27 вересня опади поширяться на східні області та Дніпропетровщину.

Температура вдень становитиме переважно +16…+21 °C. Ночі будуть холодними, близько +4…+9 °C, на півдні та сході місцями до +13 °C.

Що буде з температурою наступного тижня

За розрахунками Укргідрометцентру, від початку тижня температура вдень становитиме +17…+23 °C, вночі +4…+11 °C, а на півдні вночі повітря прогріватиметься до +15 °C.

Синоптикиня розповіла, чи ще потеплішає в Україні. Вона зазначила, що про повернення повноцінного літнього тепла не йдеться. Значення +17…+23 °C для кінця вересня є комфортними та близькими до звичних для цього періоду показників.

Окремо синоптикиня звернула увагу на вітер. У деякі дні на півдні та сході його пориви можуть сягати 15–20 м/с, тому навіть за досить теплої температури погода там відчуватиметься прохолоднішою.

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