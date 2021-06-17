Легенда італійського футболу Джанлуїджі Буффон підписав контракт з Пармою. У цьому клубі він починав свою кар’єру.

Він підписав контракт до 2023 року, незабаром очікується офіційне оголошення трансферу, повідомляє Sky Sports Italy.

У 2001 році він перейшов до Ювентуса з Парми. Через 20 років він повертається до клубу.

За підсумками минулого Парма вилетіла з Серії А в Серію B. Ймовірно, цей контракт стане останнім в кар’єрі ветерана.

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Ювентус у 2001 році віддав за Буффона за 52 мільйони євро. Він став найдорожчим воротарем в історії футболу на той момент і на довгі роки лідером туринської команди, а також одним з кращих голкіперів в історії футболу.

Влітку 2018 року Буффон пішов з Ювентуса до французького ПСЖ. Там він провів один сезон, після чого повернувся в Ювентус на два роки. Влітку він став вільним агентом, а тому Парма не платила за футболіста.