Організатори Олімпійських ігор у Токіо допустять глядачів на спортивні трибуни, однак обмежать кількість людей. На спортивних змагань зможуть бути присутніми до 10 тис. осіб або 50% місткості глядацьких місць.

Організатори також попередили, що вони все одно можуть повністю заборонити глядачам бути присутніми на заході, якщо ситуація з Covid-19 різко погіршиться до початку змагань.

Глядачі будуть зобов’язані носити маски, а також надати довідку про вакцинацію або негативний результат тесту на Covid-19.

Організатори також просять вболівальників прибувати на олімпійські ігри прямо з дому та прямо туди ж повертатися. Відвідати змагання зможуть лише жителі Японії.

Через обмеження кількості глядачів організатори проведуть нову квиткову лотерею. Водночас кількість уболівальників, допущених на трибуни, можуть ще більше скоротити після 12 липня.

Це залежить від того, чи будуть в Японії посилювати чинні карантинні обмеження. Організатори спортивних змагань продали близько 4,45 млн квитків на Олімпійські ігри в Японії.

Близько 600 тис. вболівальників за кордоном купили квитки до того, як Олімпійські ігри відклали у 2020 році через пандемію коронавірусу.

Наприкінці минулого року організатори отримали близько 810 тис. запитів на повернення грошей за квитки всередині країни. Також спортсмени повинні імунізуватися від захворювання. Олімпійські ігри в Токіо повинні пройти з 23 липня до 8 серпня 2021 року.