Наразі демобілізація в українському війську залишається складним питанням, яке безпосередньо залежить від темпів мобілізації.

Генштаб про демобілізацію військових

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов заявив в інтерв’ю LIGA.net, що наразі не варто детально обговорювати можливі механізми демобілізації, аби не вводити людей в оману та не формувати завищених очікувань.

За словами Гнатова, над цим питанням постійно працюють, і вже є кілька можливих підходів до його розв’язання. Насамперед розглядаються варіанти звільнення зі служби для військових, які перебувають у строю від початку повномасштабного вторгнення Росії або служать уже багато років.

Зараз дивляться

Водночас, як пояснив начальник Генштабу, наразі неможливо говорити про масову демобілізацію, оскільки темпи мобілізації залишаються недостатніми.

Він підкреслив, що мобілізація і демобілізація напряму пов’язані: що вищими будуть показники призову, то більше можливостей з’явиться для звільнення тих категорій військових, які вже мають на це право.

– Що вищі будуть показники призову, то більше можливостей з’явиться для звільнення тих категорій військових, які вже мають на це право, – додав він.

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