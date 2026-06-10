У ніч на 10 червня українські ракети FP-5 Фламінго уразили завод ВНДІР-Прогрес у російських Чебоксарах, який забезпечує армію РФ компонентами для дронів і ракет.

Ракета Фламінго: характеристики

Фотожурналіст Єфрем Лукацький, який побував на місці виробництва, повідомив у себе у Facebook, що Україна виробляє далекобійну ракету Фламінго з дальністю понад 3 тис. км.

За його словами, ракети Фламінго виготовляє одна з провідних оборонних компаній країни – Fire Point. Їх уже нібито запустили у серійне виробництво.

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Восени 2024 року президент Володимир Зеленський, презентуючи План стійкості, поставив завдання виготовити 3 тис. крилатих ракет упродовж 2025 року.

Один із українських високопосадовців у коментарі Forbes Ukraine зазначав, що держава має всі можливості для виробництва такої кількості ракет, потрібні лише контракти на закупівлю.

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Військовий портал Defence Express повідомляє, що за технічними характеристиками та зовнішнім виглядом ракета Фламінго та ракета FP-5 від компанії Milanion Group ідентичні, тож експерти вважають, що йдеться про одну й ту саму розробку.

Ракета Фламінго, або FP-5, за дальністю польоту та розміром бойової частини вдвічі потужніша за Tomahawk.

Модель ракети на початку лютого 2025 року показувала компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025, що проходила в ОАЕ.

Defence Express оприлюднив характеристики FP-5, яка, з високої ймовірністю, є ракетою Фламінго:

  • дальність – 3 тис. км;
  • час у повітрі – понад 4 години;
  • максимальна швидкість – 950 км/год;
  • крейсерська швидкість – 850–900 км/год;
  • розмах крила – 6 метрів;
  • максимальна злітна вага – 6 тонн;
  • вага бойової частини – 1 тонна.

Ракета Фламінго ціна

Оскільки це чутлива військова розробка, офіційних даних про ціну ракети Фламінго у відкритому доступі немає.  Так само на сайті Milanion Group немає жодних згадок про Фламінго.

Проте відкриті джерела припускають, що орієнтовна вартість далекобійної крилатої ракети українського виробництва Фламінго становить від $500 до $600 тис. доларів США (або менше ніж €1 млн за одиницю).

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