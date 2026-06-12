У ніч на 13 червня Приватбанк призупинить операції з картками, щоб провести планові регламентні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Приватбанк призупинить операції з картками

Зазначається, що 13 червня Приватбанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку проведення операцій для клієнтів.

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Як уточнили в банку, тимчасово призупиниться проведення операцій з картками з 00:05 до 06:30 ранку.

Аналогічна зупинка роботи стосуватиметься банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

– Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Дякуємо за розуміння, – йдеться у повідомленні.

У Приватбанку радять клієнтам заздалегідь провести оплати картками, якщо є подібні плани, або відкласти це на декілька годин.

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