Приватбанк призупинить роботу карток та банкоматів 13 червня
- У ніч на 13 червня Приватбанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру для підвищення безпеки та потужності системи.
- Через це з 00:05 до 06:30 ранку буде тимчасово призупинено будь-які операції з картками, а також роботу банкоматів, POS-терміналів та терміналів самообслуговування.
У ніч на 13 червня Приватбанк призупинить операції з картками, щоб провести планові регламентні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.
Приватбанк призупинить операції з картками
Зазначається, що 13 червня Приватбанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку проведення операцій для клієнтів.
Як уточнили в банку, тимчасово призупиниться проведення операцій з картками з 00:05 до 06:30 ранку.
Аналогічна зупинка роботи стосуватиметься банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
– Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Дякуємо за розуміння, – йдеться у повідомленні.
У Приватбанку радять клієнтам заздалегідь провести оплати картками, якщо є подібні плани, або відкласти це на декілька годин.