Збірна України у вівторок, 29 червня, проведе матч 1/8 фіналу раунду плей-оф на Євро-2020, в якому підопічні Андрія Шевченка на стадіоні Гемпден Парк у Глазго зіграють проти збірної Швеції.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Янне Андерссона. На перемогу збірної Швеції приймають ставки з коефіцієнтом 2.41. Успіх українців оцінюють у 3.35. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.20.

На те, що вікінги першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.93, а на підопічних Андрія Шевченка — 2.35. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 7.40.

На вихід шведів до чвертьфіналу дають 1.71, успіх українців оцінюють у 2.21.

Це буде п’ята зустріч команд в історії. Раніше вони тричі зустрічалися у товариських матчах та в одному офіційному. Востаннє команди звів жереб на груповій стадії Євро-2012. Тоді фортуна була на боці українців, які обіграли шведів з рахунком 2:1. Дублем тоді відзначився чинний коуч національної команди Андрій Шевченко.

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Фото: УАФ