У матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з командою Швеції. Зустріч відбудеться 29 червня у Глазго на Гемпден Парк.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна, Футбол 1 та Футбол 2.

Також у повторі гру можна буде подивитися 30 червня о 8.10 на Футбол 3, об 11.40 на Футбол 2 та о 17.05 на Футбол 1.

Збірна Швеції посідає 18-ту сходинку у рейтингу ФІФА. Із 2016 року команду очолює шведський фахівець Янне Андерссон. Українці йдуть на 24-й позиції у рейтингу.

На стадії групового етапу шведи спершу розписали нульову нічию з Іспанією, а далі взяли гору над Словаччиною (1:0) та Польщею (3:2). Саме звитяга у третьому турі над поляками допомогла збірній України вперше в історії вийти до раунду плей-оф ЧЄ.

Підопічні Андрія Шевченка у першому матчі групового етапу поступилися Нідерландам (2:3), далі обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися мінімально Австрії 0:1.

Календар Євро-2020

Матчі Євро-2020 відбуваються в 11 містах Європи. На стадії групового етапу кожна з команд зіграла по три матчі. До 1/8 фіналу вийшли команди, що посіли перші два місця у своїх квартетах, а також чотири найкращі команди, що фінішували третіми у групах.

Детальна таблиця та розклад матчів Євро-2020 є на Фактах ICTV.

Фото: УАФ